Alimpijević: Sada se mi pitamo, ali ima još da se igra

Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević istakao je uoči utakmice protiv FMP-a da je bez obzira na to što trijumf donosi prvo mesto u ABA ligi njegov tim mora da zadrži mirnoću i stabilnost.

Crveno-beli su nakon poraza prvoplasirane Budućosti od Cedevite došli u poziciju da pobedom protiv FMP-a zauzmu prvo mesto tri kola pre kraja ligaškog dela.

"Ima još da se igra do kraja ligaškog dela. Da bi došli do prednosti domaćeg terena, potrebna nam je stabilnost i mirnoća. Radićemo sve što smo radili i do sada kako bismo iskoristili situaciju u kojoj se sada mi pitamo. Igramo protiv ekipe koja ima dobru sezonu u regionalnom takmičenju. FMP je tokom tekuće sezone napravio i ostvario nekoliko velikih pobeda i zadržali su pravo i nadu da se bore za plej of ABA lige", izjavio je Alimpijević za klupski sajt.

Mladi trener je dodao i da se u ekipu vraća Džejms Feldin, dok će Pero Antić nastaviti sa oporavkom.

Utakmica između Crvene zvezde i FMP-a igra se sutra od 18 časova u hali u Železniku.

