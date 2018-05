Crvena zvezda je od ponedeljka popodne započela život bez Dušana Alimpijevića. Mladi stručnjak, u koga je klupska uprava imala beskrajno poverenje, sporazumno je raskinuo ugovor pošto projekat čiji je on bio sastavni deo nije ispunio osnovne ciljeve. Mladi stručnjak pokazao je veliku hrabrost pošto je u teškim momentima po klub prihvatio da sedne na klupu i upusti se u najozbiljniju avanturu dosadašnje karijere odlučio je da se posle poraza od Mega Bemaksa povuče i trenersku palicu prepusti svom dosadašnjem pomoćniku Milenku Topiću.

Samo dan posle odlaska s Malog Kalemegdana Alimpijević je u opširnom razgovoru za Sportklub sumirao utiske cele sezone, a mi smo izdvojili samo nekoliko detalja.

"Sebi sam kao najveću zamerku uzeo to što u finalu ABA lige igrači nisu bili na vrhuncu samopouzdanja. I sada se to nastavilo. Ja sam zbog toga imao jednu ljudsku, moralnu i trenersku obavezu da posle ABA lige dam ostavku, zato što nisu igrači bili na vrhuncu svog samopouzdanja. Zašto se to desilo... ja da imam odgovor na takvo pitanje, sigurno bih to sprečio", rekao je Alimpijević za Sportklub i nastavio:

"Jedina stvar koja mi pada na pamet kao uzrok tome je nešto o čemu sam pričao sa jednim našim velikim trenerom pre selekcije igrača. Prva stvar koju mi je rekao bila je 'karakter igrača'. To je svakako nešto što treba imati više na umu".

Kako sam priznaje - pritisak u Crvenoj zvezdi se podrazumeva.

"Kad potpišeš za Zvezdu, potpisao si pritisak. Zna se da više ne možeš u kafiću normalno kafu da popiješ, a kamoli da na terenu odigraš utakmicu, a da to prođe nezapaženo. Oni su to svi znali, ali je to možda za njih sve novo. Ono što je sigurno je to da ne nosimo svi pritisak na isti način. To se pokazalo i na kraju ove sezone".

Otkrio je da je tokom sezone često razmenjivao iskustva s nekoliko legendarnih srpskih trenera i da su mu njihove reči mnogo značile jer su za njega bili tu u najtežim momentima sezone...

"Ne bih da govorim o imenima. To je privilegija i dar od Boga u ovom poslu što sam mogao da slušam stvarno pametne i iskusne, dobre trenere, koji su ostvareni. Oni su mi mnogo pomogli svojim savetima. To je neprocenjiva stvar ove godine. Svako ima svoje viđenje svega. Kad je krenulo loše pojavili su se u zemlji Srbiji stručnjaci, koji će vam analizirati igru na ovaj ili na onaj način".

Što se ekipe tiče, Alimpijević je ukazao na problem organizacije igre, odnosno na poziciji plejmejkera koju su tokom sezone pokrivali Tejlor Ročesti, Nikola Radičević i Dilan Enis.

"To je samo jedan od problema. Teško je reći da je nešto glavni problem ove sezone. To nas vraća na početak selekcije igrača u julu", kaže Alimpijević za Sportklub i dodaje:

"Priča kreće u julu, kada je na tržištu igrača sve ono što je bilo po ukusu trenera otišlo u ranoj fazi rešavanja pozicija i igrača u klubovima. Mi smo u julu već videli da mi pravimo određene kompromise u pronalasku igrača na određenim pozicijama. Oni nisu bili veliki, ali u tom trenutku nije bilo mnogo igrača u ponudi, a i to što je ostalo je bilo finansijski nedostupno za Crvenu zvezdu. To ljudi ne žele ili neće da prihvate kada je u pitanju Zvezda".

Ali, u nikoga nije želeo da upire prstom...

"Ipak tu postoji druga stvar, nego što je to osuda jednog, dvojice ili petorice igrača. A to je sve ono što sam ja izbegavao da pričam pred svaku utakmicu o povredama jer nisam hteo da tim pomisli da je meni bitniji neko koga nema nego onaj ko može da igra. Ono što je činjenica je to da smo u februaru ostali bez igrača, koji su do tada nosili tim, svako na svoj način. Prvi je Nemanja Dangubić, koji rešava svoj zdravstveni problem koji vuče dve ili više sezone. Ostali smo i bez Pera Antića, koji je bio duša tima i od tog momenta se dešava ozbiljan pad igrača koji su bili u formi".

Tvrdi da je verovao da će Zvezda moći da se izdigne posle svega što se desilo u finalu Jadranske lige protiv Budućnosti.

"Sve je u životu kako treba, samo nije kako mi hoćemo. Sezona je išla nekim svojim krivudavim tokom. Bio sam ubeđen da ćemo se izdići iznad nekih stvari i da ćemo biti dosta pametniji i moralniji u nekim situacijama. U sezoni u kojoj sam u regularnom delu ABA lige dva derbija sa Partizanom odigrao bez dobro poznate tenzije koja je normalna za takve mečeve, u utakmicama u kojima smo nagradili sebe i navijače velikim pobedama u Evroligi, zaista sam mislio da ćemo na kraju biti uspešniji. Najjače osećanje mi je sada gorčina zbog nijednog osvojenog trofeja jer sve ovo što smo dobro uradili, a bilo je dobrih stvari, ostaće manje zapaženo jer fale trofeje. Za mene je sve ovo bilo neprocenjivo životno i košarkaško iskustvo", ističe Alimpijević za Sportklub.

