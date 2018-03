Alimpijević: Upravo je ovo naš kvalitet

Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević ne može da bude previše zadovoljan igrom svog tima, ali jeste činjenicom da je obezbeđeno prvo mesto pred start plej-ofa ABA lige.

Crveno-beli su velikom mukom u Laktašima stigli do ključne 18. pobede u regionalnom takmičenju.

"Čestitam Igokei na dobroj utakmici. Namučili su nas sve do poslednje četvrtine. Imali smo nekoliko ovakvih utakmica, ali kvalitet našeg tima jeste to što kada i ne igramo najbolje nađemo put do pobede. Mi smo danas i matematički obezbedili prvo mjsto što je bitno za nas jer će nam to dati prednost domaćeg terena. Upravo zbog ovakvih mečeva u kojima smo veliki favoriti i jesmo na ovom mestu na kojem se nalazimo", rekao je Alimpijević.

Američki plejmejker Dilan Enis slaže se sa rečima šefa struke regionalnog šampiona.

"Nismo odigrali najbolju partiju, međutim, verovali smo da možemo doći do pobede. Zadovoljni smo zbog toga što se nalazimo na prvoj poziciji i okrećemo se narednim mečevima. Želimo mnogo da treninramo da napredujemo", kaže Enis.

Crvena zvezda narednog vikenda u poslednjem kolu dočekuje Cibonu, dok prvi polufinalni meč sa Mornarom iz Bara igra 18. marta u dvorani Aleksandar Nikolić.

Foto: MN press