Aranitović za MOZZART Sport: Sada će nas drugačije gledati

Aleksandar Aranitović je sa 20 godina već pregurao dve teške povrede kolena, a letos je došao u Partizan da pokaže kako je to prošlost i da nije zaboravio da igra košarku. I nagrada za upornost stigla je šest meseci kasnije u vidu trijumfa na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Ovo je Aranitoviću drugi trofej kupa u karijeri, ali prvi koji je osvojio igrajući, jer je prethodni put sa Megom 2016. godine bio je još u fazi oporavka od povrede.

“Mnogo nam znači ovaj kup, jer je prvi trofej koji je Partizan osvojio posle četiri godine pauze. Imamo još dva meča do završetka regionalnog takmičenja, a onda počinje Superliga i tu ćemo napasti titulu”, rekao je Aranitović na početku razgovora za MOZZART Sport.

Malo ko je očekivao da će u finalu sa Zvezdom, Partizan biti taj koji će kontrolisati situaciju maltene svih 40 minuta.

“To finale nam je možda bilo i najbolji meč sezone. Iznenadili smo Zvezdu presingom po celom terenu, u više situacija su gubili lopte. Imali smo i 20 poena prednosti, oni su se vratili u dva navrata, ali smo iskontrolisali sve do kraja”.

Ove sezone ste često umeli da “prospete” visoku prednost, da li je i ovaj put postojala bojazan od toga?

“U nekoliko utakmica na Jadranu smo imali po dvadesetak poena prednosti, pa smo ih na kraju gubili. Čini mi se da je tako bilo protiv Mornara i Olimpije. Ipak, finale je druga priča. Naravno, nije nam bilo svejedno kada nam je Zvezda prišla”.

Najveći teret u finalnoj utakmici poneli su Novica Veličković i Najdže Vilijams Gos.

“Novica ima mnogo ovakvih finala iza sebe. Pomogao nam je prvo pričom u svlačionici pre početka utakmica, a onda naravno i na terenu”.

S obzirom da ti je ovo prvo seniorsko finale koje si igrao, a pritom si svojevremeno nosio i dres Crvene zvezde, da li je postojala neka vrsta treme?

“Postojala je određena doza, ali one pozitivne. Mislim da je to sasvim normalna stvar kod svakog igrača, Nisam imao nikakav poseban motiv. Bio sam u Zvezdi, a sada sam srcem i glavom u Partizanu”.

Koliko vam znači pobeda nad najvećim rivalom na polju samopouzdanja?

“Pokazali smo da možemo da igramo sa Zvezdom, sada će i oni drugačije da gledaju na nas. Posle dva poraza od petnaestak poena u Jadranskoj ligi, ovaj trijumf u kupu nam mnogo znači na psihološkom planu”.

Aranitović kaže da više nema nikakvu “zadršku” na terenu ni kada je u pitanju bojazan od nove povrede.

“Sa kolenima je sve u redu, nisam ni razmišljao o tome. Nije bilo straha”.

Osvajanje kupa u Nišu popravilo je donekle sliku o ovoj sezoni u kojoj je ozbiljan neuspeh Partizana to što nije izborio plasman u plej-of Jadranske lige.

“Bio je cilj da uđemo među četiri, ali su nas neki neočekivani porazi udaljili od toga. To su kiksevi koji nisu smeli da nam se dogode. Mornar je to umeo da iskoristi i zasluženo se plasira u plej-of. Naravno, moramo maksimalno da odigramo poslednje dve utakmice, da idemo na pobedu jer je to u skladu sa renomeom kluba. A važno je da osvojimo peto mesto i zbog šanse da opet igramo Evrokup”.

Utisak je i da je ekipa počela bolje da igra, pre svega u odbrani, otkako su stigli Banža Si i Đorđe Gagić.

“Bandža nam je doneo neki fizičku širinu, mnogo nam pomaže u odbrani. Baš nam je dobro legao. Gagić je iskusan centar, igrao je i kod Duleta. Ume da igra ovakve derbi utakmica, doneo nam je dosta čvrstine i zaista nam dosta znači”, istakao je on.

Inače, Aranitović je u utorak Tviteru, nakon što je urađen ovaj intervju, demantovao glasine o tome da ima bilo kakve veze sa oštećivanjem trofeja Kupa Radivoja Koraća.

“Ne znam kome i zašto pada na pamet da imam veze sa nečime što nije košarka. Pogrešna adresa...”

Piše: Marko Protić

(FOTO: MN Press i Starsport)