Praktično čitavo punoletstvo, čak 18 leta naš stručnjak gradi karijeru sa one strane "velike bare" i ona je sada definitivno stigla do vrhunca - postao je prvi trener rođen u Evropi koji će voditi jednu NBA franšizu sa klupe! Igor Kokoškov živi svoj Arizona dream, a i mi sa njim. Srbin je još jednom pokazao gde se misli i igra najbolja košarka na Starom kontinentu.

Nije dolazak našeg stručnjaka tako lako primljen kod navijača i stanovnika Finiksa. U eri zategnutih odnosa sa Rusijom, prezime Kokoškov im deluje previše "neamerički", tako da je bilo dosta i ksonofobije. Menadžment kluba se naravno nije obazirao na to, već je na klupu doveo najcenjenijeg među svim asistentima u NBA. A to nije preterivanje, već ocena mnogih tamošnjih stručnjaka.

Kokoškovu je ovo treća sezona na poziciji asistenta u Juti, a 18. od kako je stigao u najjaču košarkašku ligu na svetu kada je ušao u tim pomočnika u Los Anđeles Klipersima. Opisuju ga kao izuzuetno talentovanog, vrednog, inteligentnog, majstora taktike, ali i individulanog rada sa igračima. Dokazao se godinama vredno radeći kao asistent u mnogim franšizama i sa mnogim stručnjacima, ali i letos kada je Evropu prevrnuo naopako osvojivši titulu sa Slovenijom i to u finalu protiv njegove Srbije. Ti detalji, ali i individualni rad sa igračima (ove sezone je bukvalno samostalno i svojeručno podigao Rikija Rubija iz mrtvih,) odavno su ga peporučili za rolu glavnog trenera nekog NBA kluba.

Samo se čekala prava prilika, naredna stepenica, a kud ćeš lepše nego baš u gradu u kojem je 2010. primio američko državljanstvo u svečanoj ceremoniji. Jer Amerikanci znaju ko vredi i koga valja zadržati. Požurila je ovaj put uprava Sansa, dala mu ugovor već sada na tri godine, ne bi li oterala druge "prosce", pre svih one iz Njujork Niksa. Znalac iz Banatskog Brestovca, koji je odrastao u Beogradu postao je deo njih i njihove kulture, sporta, a na nama je samo da ga podržimo i da se nadamo da neće zaboraviti Srbiju i da će nastaviti niz neverovatnih selektora Orlova jednog dana.

"Ne bih mogao da budem srećniji zbog Igora. Feniks dobija momka koji je ujedno fantastičan učitelj i taktičar. Znam ga još dok sam bio asistent na univerzitetu Djuk kada smo se upoznali na našem gostovanju u Beogradu, tako da smo imali specijalan odnos od počatka saradnje. Čak me je ostavio kada sam bio trener Misurija, ali to nisam shvatio lično... Bio je fantastičan asistent u NBA dugo vremena, sve je u potpunosti zaslužio. Ne mogu dovoljno da mu se zahvalim za ono što mi je lično dao protekle četiri godine. Uzbuđen sam zbog njega.", sa setom u glasu izjavio je prvi trener Jute Kvin Snajder koji je zajedno sa Kokoškovim uspeo da preokrene situaciju kod Džezera i da ih eto, drugu sezonu zaredom dovede do polufinala Zapadne konferencije.

Mnogi novinari, stručnjaci, ali i NBA igrači dali su sud o preuzimanju klupe Sansa Kokoškova kao očekivano što se tiče njegovog znanja i logičnog nastavka karijere, a kao "zakucavanje", to jest savršeno rešenje za tim.Nekada ekipa koja je palila i žarila u vreme ser Čarlsa Barklija, koji je i pored MVP priznanja i najboljeg timskog skora u regularnom delu sezone morao da se pokloni zaista neverovatnom Majklu Džordanu i Čikago Bulsima u finalnoj seriji te davne 1993. Zanimljivo, baš kada je u okolini Finiksa Emir Kusturica snimao sa Džonijem Depom i Fej Danavej čuveno ostvarenje "Arizona dream"

Malo ko, naravno očekuje takav preokert, ali Feniks se i mitski diže iz pepela, pa zašto ne bi i košarkaški. Kokoškov svakako neće imati lak zadatak, sastav je slab, nedostaje mu mnogo, od iskustva do sigurnosti, pa i vrhunskih individualaca. Zanimljivo je da bi 46-godišnji stručnjak mogao u redove Sansa odmah da dovede možda i najtalentovanijeg košarkaša na svetu. U pitanju je, naravno Luka Dončić kojeg dobro zna iz rada u slovenačkoj reprezentaciji, a koji će sigurno biti među prva tri pika na predstojećem draftu. A Feniks kao tim sa najlošijim skorom u sezoni imaće možda priliku da dovede mladog asa i tako upari pobednički tandem.

Naredne NBA sezone imamo dakle još jedno opravdanje za nesanicu, pored Nikole Jokića, Miloša Teodosića, Bobana Marjanovića i Bogdana Bogdanovića.

Foto: Star sport, Action Images