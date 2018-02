Ataman opet napao Obradovića: Tursko gostoprimstvo ima limit, udaranje Meliha ne sme da se toleriše

Dobili smo novo poglavlje u sukobu Ergina Atamana i Željka Obradovića. Trener Anadolu Efesa ponovo je podgrejao situaciju u javnosti i u intervjuu za Hurijet na neki način napao srpskog trenera. Prvo - žali se na to što je Obradović napadao na velikoj razlici da bi stigao do 100 poena. I drugo - žali se Ataman da turska javnost nije dovoljno osudila Obradovića zbog kontakta sa Melihom Mahmutogluom.

"Svaka profesija ima svoja nepisana pravila. Imam prijateljske odnose s Obradovićem. Nisam očekivao da će igrati sa takvom agresijom da bi došao do 100 poena u utakmici gde je razlika bila nevažna. To je nepoštovanje prema Anadolu Efesu. Ako me pozove i kaže da je napravio grešku vođen navijačima i da mu je žao, onda će sve biti u redu. Ako se to ne dogodi, neću se rukovati sa njim", rekao je Ataman.

Turčin je govorio i o manjem incidentu kada je Željko udario packu Mahmutogluu.

"To dete je kapiten Turske. Njegov otac je reagovao preko Fejsbuka. Dan kasnije, njegov menadžer me je zvao i pitao me da li želim da ga primim u Efes jer želi da ide iz Fenerbahčea. Apsolutno to nisam prihvatio. Ako postane slobodan igrač, onda možemo da razgovaramo. Ta situacija ne menja činjenicu da je on broj jedan u Evropi. Ali, pravila i zakoni moraju biti jednaki za sve. Kada sam ja to uradio dok sam bio u Galatasaraju papreno sam platio zbog toga. Novine su me linčovale zbog toga. On je snimljen na TV-u, ali je javnost ovde to drugačije prihvatila nego u mom slučaju. Da li je to problem u Turskoj samo kada to Ataman uradi? Naravno, naša vrata su uvek otvorena za goste, ali i naše gostoprimstvo ima limite", zaključio je Ataman.

Ali, sam Mahmutoglu je imao jasan komentar na Atamanove reči.

"Srećan sam i ponosan da izgovorim rečenicu i rado ću je ponoviti. Ja sam kapiten Fenerbahčea. Dokle god me moj tim želi, čast mi je da nosim dres. Rado ću to uraditi. Verujem da će najbolji odgovor osobi i provokativnim rečima biti novi trofeji koji će biti podignuti u mojim rukama, uz pomoć saigrača i trenera. Gospodin Ataman će lako moći da vidi gde želim da budem i gde ću biti srećan".

