Talentovani italijanski košarkaški trener Đanmarko Poceko novi je šef struke Fortituda iz Bolonje sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone. On se tako vratio u klub čiji dres je nosio kao igrač u periodu od 2002. do 2005. godine.

Ipak, od tada se situacija umnogome promenila kada je u pitanju poznati bolonjski klub. Tako sada Fortitudo bije bitke u drugoj italijanskoj ligi. Trenutno se nalazi na drugom mesto sa dva boda manje od vodećeg Trsta.

Inače, prvih osam ekipa u drugoj ligi igraju plej-of i samo će pobednik izboriti plasman u viši rang, tako da je jasno da popularnu Atomsku muvu, kako su svojevremeno zvali Poceka, čeka težak zadatak.

Prethodne dve sezone Poceko je bio pomoćnik Veljku Mršiću u stručnom štabu Cedevite sa kojoj je osvojio dve titule prvaka Hrvatske.

Poceko će prvi trening sa novom ekipom voditi u sredu, a debitovaće u subotu, kada Fortitudo u prvenstvu dočekuje Montegranaro.

