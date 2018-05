Blistao: Darko Balaban

Borac nije dozvolio iznenađenje na svom parketu, već je u hramu košarke kraj Morave nastavio da niže sjajne superligaške uspehe. Ovaj put pred domaćina su koplja položili igrači Dinamika - 83:75. Čačani su po treći put ove sezone savladali Dorćolce i na taj način su poveli sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji. Već u sredu sledi duel u Beogradu u kom može biti rešena enigma ko će se naći u polufinalu, Borac ili Dinamik.

Što se tiče samog meča, shodno svim očekivanjima, na početku se igralo prilično ujednačeno. Nikome nije polazilo za rukom da nametne svoj ritam igre. Bilo je evidentno da u prvoj deonici domaćina nije hteo šut sa distance. Međutim, sjajna individualna rešenja Pešakovića donosila su prednost na tas Borca. Čačanima je pošlo za rukom da postignu u kontinuitetu sedam poena, što je trenera Nikolića nateralo da zatraži minut odmora. Nakon toga Dinamik je zaigrao nešto bolje, ali to nije bilo dovoljno da se potpuno anulira vođstvo Borca.

Todorović je trojkom otvario drugu deonicu, nagovestivši bolju igru Dinamika u nastavku. Tako je i bilo. Na njega se nadovezao i Radonjić, pa su gosti uspeli da sustignu domaćina, a zatim i da povedu po prvi put (26:27). Čačani su u tim momentima bili u kontra ritmu, što su Dorćolci znali da iskoriste. Zvuči neverovatno podatak da je Borac tek u 15 minutu postigao prvi koš van linije 6,75. Naravno, ko bi drugi prekinuo sušu nego kapiten Marinović. Pored njega, korpulentni centar Balaban dobrano je mučio gostujuće visoke igrače. U poslednjem minutu druge četvrtine Dinamik je vezao šest koševa, tako povrativši prednost sa kojom su otišli na veliki odmor. Vrlo neizvesno i napeto bilo je u prvom poluvremenu.

Na startu treće deonice Borac vezuje šest poena. Igrao je domaćin mnogo energičnije i požrtvovanije, što je i publika prepoznala, pa je pojačala intezitet navijanja. Huk sa tribina dodatno je osokolio igrače iz Čačka. Na drugoj strani Dinamik je bio samo bleda senka ekipe iz druge četvrtine. Više od pet minuta bilo je potrebno Beograđanima da postignu koš. Očigledno su se gosti uplašili gromoglasnog skandiranja ,,Borac, Borac”. Zaista, atmosfera u dvorani bila je fenomenalna. Treba priznati da igrači Borca nisu dovoljno materijalizovali daleko bolju igru od protivnika. Ipak, razlika od osam poena zaista je bila dobar kapital, ako se u obzir uzme težina meča.

Sve je kiptelo u dvorani kraj Morave na početku poslednjeg dela igra. A kako i ne bi, kada je ulog tako veliki. Bila je očita nervoza kod igrača. Ali sve je to normalno, da se poslužimo rečima Miroslava Nikolića. Pogodak za tri Kutlešća odveo je po prvi put Borac na dvocifrenu prednost (69:58). Odmah mu Rakićević uzvraća istom merom, ne dozvolivši domaćinu da se odlepi. Balaban je tokom čitavog duela bio nerešiva enigma za igrače Dinamika. Saigrači su ga odlično proigravali, a on je to znalački koristio. Kako je vreme odmicalo činilo se da će Borac zahvaljujući kvalitetu i iskustvu uspeti da trijumfuje. Kada je bilo najteže, po ko zna koji put tu je bio Marinović. Njegov pogodak za tri poena i penali Popovića doneli su domaćinu prednost od dve cifre.

Iako je Dinamik pokušavao da nešto promeni, za to nije imao dovoljno snage. Uprkos manjim turbulencijama, Borac je znalački priveo meč kraju. Na taj način je poveo sa 1:0 u seriji, koja se sada seli u Beograd.

BORAC - DINAMIK 83:75 (25:19, 15:26, 23:10, 20:20)

Dvorana: Borca u Čačku.

Gledalaca: 1.500.

Sudije: Maričić, Glišić, Juras.

BORAC: Popović 13, Kutlešić 11, Đoković 3, Pešaković 13, Balaban 18, Prlja 1, Dimić, Stojadinović 2, Radulović 2, Todorović 2, Čarapić 2, Marinović 14.

DINAMIK: Beslać, Krstić 18, Vulikić, Milisavljević 3, Radonjić 11, Todorović 16, Rakićević 14, Glišić, Stevanović 4, Tornjanski, Bergstedt 2, Kapetanović 7.

Pišu: Đurđe Mečanin/Nikola Minović