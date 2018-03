"Igrali smo užasnu košarku. Barselona je bila kao Golden Stejt, bila je fantastična. Mi kada smo pali, odustali smo".

Tako je Ergin Ataman opisao igru Barselone u utakmici u kojoj je bivši šampion Evrope izjednačio rekord Montepaskija po broju ubačenih trojki na jednoj utakmici (19) i tako stigao do ubedljive pobede na gostovanju Efesu u Istanbulu.

Ataman hvali, a Svetislav Pešić kritikuje. Naravno, imao je i on lepih reči za igru svog tima, ali je znao i ozbiljno da iskritikuje svoje igrače.

"Posle odličnih 20 minuta, jednostavno smo prestali da igramo odbranu. Ne znam šta nam se dogodilo. Srećan sam što smo igrali dobru odbranu gotovo tri četvrtine i što smo popravili samopouzdanje u napadu, to je nešto što smo imali kao zacrtan cilj. Ali, ovo nije naša poslednja utakmica u sezoni. Bez obzira na sve moram da čestitam mojim igračima na dobroj koncentraciji i ponašanju, ali moraćemo da analiziramo zašto smo primili 33 poena u trećoj četvrtini. To je previše", kaže Pešić.

Kratko je popularni Kari prokomentarisao i brojku od 19 ubačenih hitaca za tri poena.

"Statistika govori sama za sebe. Ali, ja samo gledam da igramo dobru odbranu u kontinuitetu, jer nam ona daje samopouzdanje za napad. Generalno se borimo kao tim, što je dobra stvar".

Čini se da je svima u Barseloni sada krivo što Pešić nije došao ranije...

