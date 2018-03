Baskonija se poigrala sa Bambergom i lagano došla do pobede od 103:79. Ovo je 14. pobeda za tim iz Vitorije u dosadašnjem delu Evrolige što je tri više od Crvene zvezde (11) na tri kola pre kraja uz bolji međusobni skor. Čak iako bude krug sa Makabijem, Zvezda ne bi bila osma. To znači da su crveno-beli ovom utakmicom ostali i bez matematičkih šansi za plasman u četvrtfinale Evrolige. A ida nije, Zvezda do kraja ukršta koplja s Fenerbahčeom, Real Madridom i CSKA.

Koliko se na ovoj utakmici nije postavljalo pitanje pobednika govori činjenica da je Baskonija posle 10 minuta igre vodila sa 13 poena prednosti. Malo se kasnije trgnuo Bamberg, ali je Baskonija u trećoj deonici dodatno pojačala ritam i otišla na jako, jako veliku prednost.

Poslednjih 10 minuta nije ni moralo da se igra. Bilo je to vrlo lako, praktično se domaći igrači nisu ni oznojili.

Njih će do kraja ligaškog dela čekati velika borba sa Makabijem iz Tel Aviva u trci za poziciju broj osam i ulazak u četvrtfinale.

Najefikasniji kod Baskonije na ovom meču bio je Džejson Grejndžer sa 17 poena. Dejan Musli ubacio je šest poena uz četiri skoka, a Luka Mitrović četiri poena uz dva skoka.

Ako Baskonija kao osmoplasirani tim bude igrala protiv CSKA u plej-ofu, neće Armejcima biti nimalo lako...

Evroliga, 27. kolo:

Utorak:

Fenerbahče - Makabi Tel Aviv 87:73

/Gudurić 23 - Džekson 13/

Žalgiris - Olimpija Milano 77:65

/Vajt 16 - Gudaitis 19/

Panatinaikos - Crvena zvezda 91:71

/Singlton 21 - Davidovac 17/

Valensija - Real Madrid 96:88

/Dubljević 17 - Kampaco, Tejlor 17/

Sreda:

CSKA - Olimpijakos 89:81

/De Kolo 25 - Printezis 24/

Anadolu Efes - Himki 73:85

/Tomas 17, Šved 16 - Danston 19, Vims 16/

Baskonija - Bamberg 103:79

/Grejndžer 17 - Zizis 17/

