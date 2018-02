Baskonija razbila Barsu, Zagorac najbolji u katastrofi Betisa

Baskonija nije u dobroj formi, Baskonija gazi sve pred sobom. Ekipa iz Vitorije večeras je u svom furioznom nizu raznela i Barselonu, koja se nalazi u prilično neprijatnoj situaciji, jer joj je forma u žestokom padu – 96:72 (31:7, 27:23, 17:22, 21:20).

Katalonci su u domaću mašinu upali već u prvoj deonici, koju su izgubili rezultatom 31:7, a već tokom druge deonice razlika je dostizala i maksimalnih +32 (51:19). U istom stilu odigran je i nastavak meča, a jedino što su gosti uspeli jeste da na u jednom stignu do minusa od 19 poena, ali se on do kraja utakmice ponovo uvećao.

Najefikasniji igrač utakmice bio je rastrčani i raspucani Buboa, koji je postigao 24 poena. Šengelija je postigao 18, Džening 12. Kod gostiju su dvocifreni bili samo Oriola (18 poena) i Navaro (11).

Baskonija nakon 19 odigranih kola zauzima peto mesto sa skorom od 12 pobeda i sedam poraza, baš kao i trećeplasirana Barselona, ali Katalonci u ovom trenutku stoje nešto bolje kada je u pitanju koš-razlika.

Najbolji meč od dolaska u Betis odigrao je Rade Zagorac, koji je postigao 16 poena, ali je njegov tim doživeo pravu katastrofu u Valensiji (103:67).

ACB - 19. kolo

Subota:

Andora - Real Madrid 89:87

/Sane 24 - Kampaco 19/

Tenerife - San Pablo 84:76

/Vaskez 19 - Tompson 19/

Nedelja:

Bilbao - Fuenlabrada 77:83

/Mumbru 19 - Popović 25/

Gipuzkoa - Gran Kanarija 80:87

/Čeri 24 - Sili 18/

Huventud - Estudijantes 93:96

/Laprovitola 20 - Landesberg 28/

Valensija - Real Betis 103:67

/Grin 19 - Zagorac 16/

Saragosa - Monbus 93:87

/Nil 36 - Tomas 22/

Baskonija - Barselona 96:72

/Buboa 24 - Orliola 18/

Unikaha - Mursija 78:67

/Šermadini 16 - Klof 17/