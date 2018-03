Drugi uzastopni poraz učiniće Žalgirisovu borbu za četvrto mesto i prednost domaćeg terena u četvrtfinalu mnogo težom, a trijumf Baskonije trku za osmo mesto superzanimljivom. Španci su slavili vrlo ubedljivo (84:64), čime su na najbolji način iskoristili kiks Makabija kod kuće, te sada ta dva tima imaju po 13 pobeda i isto toliko poraza. Oni svakako ostaju najveći favoriti za to preostalo jedno mesto u plej-ofu, ali i naša Crvena zvezda i dalje ima teoretske šanse, pošto za njima zaostaje dve pobede.

Četa Šarunasa Jasikevičijusa večeras zaista nije imala nikakve šanse u Baskiji. Prvu četvrtinu domaći su dobili sa 27:19, do poluvremena su imali plus deset (43:33), a pred poslednju deonicu sve je bilo rešeno - 67:45. Baskonija je ubacila devet trojki više od Litvanaca i imala dosta bolji procenat za dva (58:45 odsto). Kada se sve to sabere ovakav ishod i ne treba da čudi.

Najbolji u pobedničkom sastavu bio je Džejson Grejndžer sa 20 poena. On je ubacio pet trojki iz sedam pokušaja, a raspolkožen u šutu van linije 6.75 bio je i Met Džening - 4/8 - koji je meč završio sa 12 koševa, poput Vojtmana. Vensan Poirije dodao 15. Pengos sa 12 i Vasa Micić sa 11 koševa bili su najefikasniji kod gostiju.

EVROLIGA - 26. KOLO

Utorak

Armani - Real Madrid 77:88

/Džerels 18 - Ajon 15/

Četvrtak

Crvena zvezda - Valensija 106:90

/Feldin 30 - Martinez 22/

Brose Bamberg - Efes 88:79

/Radošević, Rajt po 15 - Mekolum 21/

Olimpijakos - Barselona 63:90

/Meklin, Printezis po 14 - Tomić 19/

Makabi - Himki 91:94

/Džekson 25 - Gil 24/

Baskonija - Žalgiris 84:64

/Grejndžer 20 - Pengos 12/

Petak

18.45: (1,80) Fenerbahče (14,5) CSKA (2,15)

21.00: (2,30) Unikaha (14,5) Panatinaikos (1,70)

* Kvote su podložne promenama