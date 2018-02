Beli, ovo je tvoja šansa!

Opet dolazimo do one stare "Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane". Jedan od najboljih košarkaša Minesote Džimi Batler povredio je meniskus kolena zbog čega je odmah podvrgnut operaciji. Prema nekim informacijama, čeka ga pauza od četiri do šest sedmica.

Dovoljno vremena da Nemanja Bjelica upadne u prvi tim Timbervulfsa i do kraja regularnog dela pokaže šta zna i ume.

To se potvrdilo na dve utakmice koje su usledile posle povrede Batlera. Bjelica je na prvom meču protiv Čikaga igrao 32 minuta, a na sledećem protiv Sakramenta 33 minuta. Na oba meča bio je starter. To je značajno povećanje minutaže jer mu je dosadašnji prosek uz ove dve poslednje utakmice 16 minuta u igri. Dakle, igra više nego duplo više u odnosu na dosadašnji deo sezone.

Naravno, tolika minutaža pored prava daje mnogo veće obaveze. I veći pritisak. Mediji posvećeni Minesoti pišu da je on ključni čovek Toma Tibodoa za premošćavanje krize koja je nastala Džimijevim izostankom.

Ovo je momenat kada Bjelica mora da pokaže od čega je sazdan! Sada kada Minesota učestvuje u brutalnoj borbi za vrh Zapadne konferencije i što bolju poziciju pred plej-of.

Naravno, Karl Entoni Tauns i Endrju Vigins će i dalje biti prvi oslonci ekipe i prvi strelci ekipe, ali Bjelica zao Batlerova zamena sada mora da zapne iz petnih žila.

Bjeličin prosek ove sezone je 5,8 poena uz tri skoka. Šutira iz igre 48 odsto, a za tri poena visokih 42 odsto. Ali je zato na poslednja dva meča, sa povećanom minutažom, ubacio osam, odnosno 12 poena na dva meča, imao po sedam skokova - i tri, odnosno četiri asistencije.

Čak je protiv Kingsa imao i četiri ukradene lopte.

Dakle, sa povećanjem minutaže dogodio se srazmeran skok i u učinku i to je jako dobro za Bjelicu! Posebno što je u drugom meču pružio još bolje izdanje nego u prvom duelu i to će verovatno i trenera Tibodoa "naterati" da mu ukaže poverenje i u narednim utakmicama.

Bjelicu u Minesoti vide na obe krilne pozicije, a posebno mu je prednost dobar šut za tri poena u kojima se sa pozicije četvorke otvara posle pik en pop igre. Ili kada čeka za šut u ćošku i kažnjava protivničke greške u rotaciji.

Pomak u Bjeličinoj igri u poslednjim mečevima je i to što se sve bolje kreće unutar reketa gde dobro pravi blokove za saigrače, ali i razigrava ih i pravi im dobre situacije za šut.

Ipak, problem Minesote bez Batlera nije toliko u napadu. To i bez njega deluje sasvim pristojno. Problem je odbrana. I problem je što Bjelici tamošnji poznavaoci košarke spočitavaju spore kretnje u defanzivi, posebno kada mora da brani brz prvi korak igrača kog čuva. Naravno, Batler je četvorotstruki učesnik NBA Ol-stara, tri puta se našao u drugom defanzivnom timu NBA lige, pa je njegov učinak u odbrani jako teško nadomestiti. Zato će Bjelica morati pre svega na ovom polju da napreduje kroz utakmice i proba da što više krpi na manje interesantnom delu terena.

Batler će se po svemu sudeći vratiti do početka plej-ofa. Do tada, gledaćemo Bjelicu na parketu.

Ovo je pravi momenat za Belog!

Piše: Strahinja KLISARIĆ

Foto: Action images