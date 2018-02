Berić: Partizan gubi identitet, iskopao sam sebi raku

Partizan večeras od 19 časova dočekuje Mega Leks u utakmici koju mora da pobedi kako bi zadržao kakvu takvu šansu da se domogne četvrtog mesta i plasmana na fajnal for. O stanju u redovima crno-belih, kao i vremenu kada je bio potpredsednik kluba, govorio je Miroslav Berić.

On je u intervjuu za Blic rekao da se plaši da Partizan gubi identitet, da navijači sve manje dolaze na utakmice, te da je sam sebi napravio problem dok je bio na funkciji u klubu.

"Definitivno mora da se napravi neki brejk, jer Partizan nije nižerazredni klub, pa da je čudo ako očekujemo pobedu protiv Budućnosti ili Cedevite. Znam da treba ostvariti dve pobede više od Mornara koji ima težak raspored. Najviše od svega me brine je da je Partizan izgubio identitet", rekao je Berić.

Kako vidiš ovu sezonu Partizana?

"Turbulentna je ova sezona. Dva startna poraza, smene trenera, povratak u borbu za četvrto mesto... Iskreno, mislio sam da Partizan može više. Moguće je i dalje da se dokopamo plej-ofa, ali smatram da je ovo sezona bez identiteta".

Prisetio se Berić i momenta kada je bio došao u klub i rekao da je prva opcija tada bio Dejan Milojević, druga Aleksandar Džikić, ali da je onda morao da preuzme klub Petar Božić.

Partizan je za vreme Berićevog mandata dogovorio Evrokup s Đordijem Bertomeuom.

"Da li je on zvao mene ili ja njega. Otvoreno sam rekao da nemam ništa protiv da posle dve dobre sezone Crvena zvezda dobije A licencu za Evroligu, ali sam tražio da se poštuje hijerarhija. Partizan je još 2012. trebalo da dobije A licencu, međutim ona je otišla Prokomu. Verovatno sam tako sebi iskopao raku. Zvezda je imala svoje predstavnike na FIBA sastanku u Minhenu, ali je to krila. Zato su mene svi napadali da sedim na dve stolice. Imao sam kontakte i nisam krio, već sam se borio za klub, da opet igramo Evropu. Rekao sam na sastanku u Barseloni da želimo da igramo Evrokup. Potom sam otišao iz kluba, a to što se posle desilo oko Evrokupa tokom leta je velika sramota", kaže Berić.

Da li se kaješ zbog nekih odluka?

"Ne, apsolutno se ne kajem. Isto bih uradio i sada. U tom trenutku sam tako osetio. Smatram da je važno da klub zadrži dostojanstvo, zato sam i rekao da Partizan gubi identitet. Postavlja se pitanje da li će novi predsednik imati rešenja, da li su ovo pravi ljudi koji će izvući Partizan iz krize? Danas je dvorana malo praznjikava, a Partizan ima navijače kakve niko nema. Plašim se da ne potonemo dublje".

Da li biste prihvatili neku funkciju u Partizanu?

"Prvo da dobijem poziv, pa ću onda da pričam. Iskreno, nisam o tome razmišljao".

(FOTO: Star sport)