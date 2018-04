U Zvezdi se nadaju punim tribinama

Utakmice sezone! Crvena zvezda će protiv Budućnosti voditi pravi mali košarkaški rat za titulu šampiona Jadrana i - možda i još bitnije - ponovni izlazak u Evroligu. Prioritetan cilj još od početka sezone. Ono zašta su crveno-beli radili cele godine. Ništa ne sme da bude prepušteno slučaju, pa je i uprava kluba rešila da žrtvuje finansijsku dobit kako bi Branko Lazić i drugovi protiv Podgoričana imali što bolju startnu poziciju.

Otud i očekivana odluka: ulaz za prve dve utakmice finalne serije ABA lige biće slobodan za Zvezdine navijače. Prema već ustaljenoj praksi u regionu, gostujućih navijača neće biti u dvorani “Aleksandar Nikolić”. Preporuka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije jer je utakmica proglašena za visokorizičnu. Razmene karata neće biti što znači da ni Zvezda neće moći da računa na podršku navijača u Podgorici.

Kad su beogradski mečevi u pitanju, vlasnici crveno-belih sezonskih ulaznica biće smešteni na tribine A i C, dok će na B i D tribine moći svi drugi. Slobodan ulaz dakle. Za sva ostala mesta u dvorani (parteri B i D, lože, bela i plava loža) karte su po standardnim cenama koje važe za utakmice ABA lige u svim poslovnicama Eventima.

“KK Crvena zvezda mts još jednom poziva sve svoje navijače da u ponedeljak i utorak ispune dvoranu do poslednjeg mesta, pomognu ekipi da u sjajnom sportskom ambijentu, dođu do pobeda”, navodi se u Zvezdinom saopštenju.

Posdsetimo, prva utakmica finalne serije igra se u ponedeljak od 19 časova, druga u utorak u 18.30 časova. Pred obe utakmice kapije dvorane biće otvorene dva sata pre početka, a KK Crvena zvezda mts apeluje na sve koji budu dolazili u dvoranu, da dođu ranije, zbog detaljnih kontrola koje će biti sprovedene na svim ulazima.

(FOTO: Action Images)