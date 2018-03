Košarkaši Crvene zvezde nisu imali vremena da analiziraju poraz u Atini, jer su već u sredu u jutarnjim časovima misli okrenute ka narednoj utakmici, i najvećem izazovu, a to je utakmica s aktuelnim prvakom Evrope ekipom Fenerbahčea.

Trener Dušan Alimpijević očekuje veliku podršku navijača i biranim rečima govori o narednom protivniku, braniocu trofeja, treneru Obradoviću i sjajnoj ekipi iz Istanbula:

„Nemamo vremena za analizu nakon poraza od Panatinaikosa, jer nas očekuje još jedna teška utakmica, sa jednim treningom koji ćemo imati do četvrtka. Stiže nam šampion u goste, ekipa za najviše domete s fenomenalnim trenerom. Sada u završnici Evrolige, sve ekipe koje su obezbedile TOP 8, posebno one na vrhu vode veliku borbu da obezbede što bolju poziciju, domaći teren i uslovno rečeno „lakšeg" protivnika u četvrtfinalu. Raspored je takav da ćemo u poslednja tri kola igrati sa ekipama koje imaju najviše ambicije, i najverovatnije će sve tri igrati na F4 u Beogradu. Fenerbahče i CSKA su među tim najkvalitetnijim ekipama, još jedan viši nivo, gledajući i sastav, broj vrhunskih igrača. Uz sve to, tu je Željko Obradović, trener koji se osim po trofejima, izdvaja po mnogo čemu, načinu na koji vodi ekipu, izvlači maksimum iz svakog igrača, načinu na koji igra njegov tim, i konačno sve njegove ekipe svojom igrom maksimalno pokažu slabosti protivničkog tima. Na nama je da izvučemo pouke iz prve utakmice u Istanbulu“.., rekao je Dušan Alimpijević.

Ipak, trener crveno-belih kaže da će uz bučnu podršku sa tribina, ekipa Crvene zvezde dati sve što ima u ovom trenutku.

„Mi imamo obavezu da igramo odgovorno, da pokažemo veliku energiju, da se borimo do krajnjih granica, i zato pozivam navijače da nam kao i protiv Mornara prošle nedelje, pruže podršku u velikoj utakmici sa najtežim mogućim protivnikom".

Bez obzira što su šanse za plasman u TOP 8 sada gotovo nestale nakon poraza u Atini, bek Tejlor Ročesti očekuje veliku utakmicu.

„Svaki put kada igrate protiv šampiona i branioca trofeja, to je velika utakmica. Imaju izvanredan tim, koji se uz to u finišu bori za najvišu poziciju pred plej of.Međutim, i mi smo 'gladni' i želimo pobedu. Kada igrate pred svojim navijačima, bez obzira na okolnosti, kratak period za pripremu, nema vremena da se osvrćemo nazad, moramo i bićemo spremni za ovu utakmicu. Ono što je sigurno, nastavićemo da se borimo, i da učimo iz naših grešaka, jer nam je u toku plej of ABA lige i moramo da budemo u top formi zbog tog takmičenja".

Ekipa Crvene zvezde će u sredu uveče odraditi jedini trening, a ekipi će se priključiti i Pero Antić koji nije igrao u Atini.

Meč Crvena zvezda mts – Fenerbahče igra se u četvrtak od 19 časova. Osim velike utakmice, beogradska publika će biti u prilici da vidi i pozdravi i nekadašnje trofejne igrače Crvene zvezde mts Nikolu Kalinića i Marka Gudurića.