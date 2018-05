Nismo mogli da gledamo profesora Nemanju Bjelicu na Olimpijskim igrama 2016. i Evropskom prvenstvu 2017. godine, povrede su bile jače. Međutim, sada je spreman i željan da pomogne reprezentaciji Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Možda već u sledećem prozoru u kom Srbija igra protiv Gruzije i Nemačke.

"Igranje u reprezentaciji je veoma bitno i veoma uživam dok to radim. Tako da - da, voleo bih da pomognem saigračima da imaju više pobeda ovog leta i da odu u drugo kolo kvalifikacija na najbolji način" rekao je Bjelica u intervjuu za FIBA.basketball.

Bjelica je prokomentarisao naredna dva meča protiv Gruzije i Nemačke.

"Imamo težak meč protiv Gruzije 29. juna, a to je tim koji je teško pobediti na tuđem terenu. Imamo i meč na domaćem terenu protiv Nemačke 2. jula. Taj meč može da bude veoma važan, to je na neki način finale za nas kako bismo došli do prvog mesta u grupi".

Košarkaš Minesota Timbervulvsa ne sumnja da će Srbija imati podršku protiv Nemačke na domaćem terenu.

"Velika podrška glasne publike može da nas nosi kroz meč. Znamo svi koliko Srbi vole svoju reprezentaciju i košarku, tako da je svaka utakmica kod kuće drugačije iskustvo. Volim da igram kod kuće i ne mogu da dočekam da to učinim ponovo, uskoro. Najbolji je osećaj kada vas podržavaju hiljade navijača, a to zajedništvo oko reprezentacije nam daje dodatnu energiju", rekao je Bjelica.

Ciljevi za budućnost...

"Moramo da se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo 2019. godine i da tamo pobeđujemo i budemo kompetitivni. Imamo talenat i ambiciozni smo. Želimo da dostignemo najviši nivo i da se borimo za medalje i titule. Imamo uzbudljive godine ispred nas i radujemo se svemu", bio je pravi zaključak Nemanje Bjelice.

Na 67 mečeva za Minesotu ove sezone imao je u proseku sedam poena, četiri skoka i asistenciju za 20 minuta u igri.

U prvim prozorima nije mogao da nastupa kao NBA igrač, ali ćemo ga verovatno videti u reprezentaciji krajem juna.