„Počeli smo utakmicu sa željom da budemo što bolji i iznenadimo Fenerbahče jer bi bilo bezobrazno krenuti sa idejom da dobijemo evropskog prvaka, dok nemamo šanse za prvih osam, a imamo pred sobom plej-of ABA lige“.

Imao je Dušan Alimpijević želju da protiv aktuelnog evropskog šampiona pokaže kvalitet i plodove dobrog rada - koji su i doveli do ubedljivih pobeda nad Cibonom, Valensijom i Mornarom - ali se na putu isprečio Bobi Dikson.

Vremešni šuter dobio je svojih pet minuta slave i prostor da pokaže svoje kvalitete, a on je to uradio na najefikasniji način. Za nešto manje od 19 minuta na parketu Zvezdije ubacio 25 poena, a kišom trojki (7/10) u trećoj četvrtini umalo je meč usmerio ka dosad neviđenom potopu crveno-belih na svom terenu.

S obzirom da ga u prethodne tri utakmice (Makabi Tel Aviv, Real Madrid, Bamberg) nije bilo mnogo na terenu, razgovor sa herojem Fenerove pobede u Beogradu započeli smo pitanjem - da li je u njemu gorela posebna želja?

„Ne mogu da kažem da sam imao posebnu motivaciju, ali sam imao želju da iskoristim svaki minut na terenu. U poslednje vreme ne igram mnogo, pa sam hteo da pronađem svoj ritam i budem produktivan za ekipu. Srećom, uspeo sam u tome, našao sam svoj šuterski mir i počeo sam da pogađam. Najvažnije je bilo da pobedimo, a dobra igra je došla sama po sebi“, iskreno je započeo Dikson za MOZZART Sport.

Vratili smo film još jednom na dešavanja u dvorani Aleksandar Nikolić i osvrnuli se na elemente koji su učinili da Fenerova pobeda bude ubedljiva...

„Dobro smo otvorili utakmicu, bili smo fokusirani na cilj i želeli smo pobedu. Pogađali smo šuteve od starta utakmice, što nam je bilo jako bitno kako bismo napravili razliku što pre. Kada smo ušli u dobar napadački ritam, došla je i solidna odbrana, kojoj dosta težimo. Nismo dozvolili Crvenoj zvezdi da se razigra, da se raspuca onako kako zna i tu smo napravili razliku. Napravili smo dobru razliku vrlo rano i istu smo uspeli da zadržimo do kraja“.

Nije se to samo nama učinilo - Željko Obradović je tokom utakmice više vremena proveo na klupi nego kraj aut-linije. Delovao je smirenije, opuštenije...

„Ne, Željko je uvek takav. Možda je izgledalo tako sada, ali znate da je on uvek u stanju pripravnosti“.

Nije tajna da rad sa najtrofejnijim evropskim stručnjakom zahteva najveći nivo ozbiljnosti, o čemu su posvedočili brojni asovi koji su prošli Željkovu školu.

„Željko je neverovatan trenerski um! I to je stvarno tako. On košarku razume na način na koji malo ko razume. Svaki put uloži veliki trud kako bi nas pripremio za sledeću utakmicu i protivnika. Gledajte samo koliko igrača je napredovalo kraj njega i kakve karijere imaju. To je zato što se uvek trudi da izvuče maksimum iz svakoga. Za tako nešto potreban je predan rad i međusobno poverenje. Sa Željkom je to lako, jer razume igrače“, kaže nam Dikson i nastavlja:

„Ja lično imam odlično iskustvo sa njim. Otkako sam došao ovde pobeđujemo na svim frontovima, imamo šampionske sastave, osvojili smo i Evroligu. Sve je u najboljem redu, srećan sam što mogu da radim s njim“.

Razgovor smo usmerili ka njegovim utiscima o kvalitetima Nikole Kalinića, koga kritičari vide kao važan šraf šampionske ekipe Fenera.

„Nikola je pravi ratnik. Stvarno je čvrst momak. Uspeo je da prebrodi tešku povredu i da se vrati bolji nego što je bio. On je naš 'lepak', čovek koji povezuje ovaj tim. Od njega možete da očekujete sve, sve će uraditi za pobedu“.

A, kakvo mišljenje ima o Marku Guduriću?

„Marko je kvalitetan mlad igrač. U velikom je usponu i to se oseća. Kako vreme prolazi postaje sve bolji i verujem da će tek pokazati šta sve zna. Mnogi ga vide kao zamenu za Bogdana Bogdanovića, ali realno treba da gleda sebe. Bogdan je izuzetan igrač i teško je reći da li će dostići njegov nivo. Ali, ne treba da brine oko toga, već da radi i gradi svoje ime“.

Fenerbahče do kraja ligaškog dela čekaju dve nezgodne utakmice. Prvo narednog četvrtka u dvorani Mitišći gostuje Himkiju, da bi sedam dana kasnije zatvorio prvu fazu protiv Unikahe u Istanbulu. Aktuelnom evropskom šampionu je svaka pobeda jako važna kako bi se sačuvala druga pozicija na tabeli i prednost u odnosu na Olimpijakos. Doduše, Fenerbahče će verovatno do poslednjeg trenutka, pošto ekipe u rasponu od četvrtog do osmog mesta imaju dve pobede razmaka.

„Neće biti lako. Treba izvući još dve pobede, pritom već u sledećem kolu igramo protiv ekipe koja se bori za plej-of. Očekujemo da će biti teško protiv Himkija, ali verujem u nas i našu igru. Podigli smo se, sve smo bolji i očekujem da pobedimo. Na prvo mesto više ne možemo, zato moramo da sačuvamo drugu poziciju“, sumirao nam je Bobi Dikson.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: Star Sport