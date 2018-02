Bogdan i Rendolf kao mašine za zatrpavanje koša - Kingsima se osladio Dalas (VIDEO)

Bogdan Bogdanović ponovo cepa mrežice. Sakramento Kingsi su u gostima pobedili Dalas Maverikse sa 114:109, a srpski as ponovo je bio među najboljima na terenu Amerikan Erlajns arene. On je na parketu proveo 34 minuta i za to vreme postigao 19 poena, podelio četiri asistencije i uhvatio pet lopti.

Imao je reprezentativac Srbije sasvim pristojan šut iz igre 8-17, a od toga je tri puta pogodio za tri poena.

Ovaj košgeterski učinak bio je Bogdanovićev najbolji od 16. januara, kada je protiv Jute ubacio 25 poena što je rekord njegove dosadašnje NBA karijere.

Protiv Dalasa je Bogdanović bio raspoložen i za duge dvojke, ali je bio uspešan nekoliko puta i u duelima pod košem pošto se dobro izborio za pozicije.

Inače, najbolji u Sakramentu na gostovanju u Teksasu bio je Zek Rendolf koji je isporučio 22 poena, a posebno dobro je igrao u prvom poluvremenu kada je dao 18, a Kingsi su došli do ubedljive prednosti.

Zanimljivo je da su gostovanja u Dalasu za Kingse do 2016. godine predstavljala pravu noćnu moru jer je Sakramento na terenu Maveriksa izgubio čak 22 utakmice zaredom. Stvari su se promenile jer je ovo bio četvrti trijumf u Dalasu u poslednjih pet okršaja.

Iako konačan rezultat to ne pokazuje, Kingsi su kontrolisali situaciju na parketu konstantno, a Dalas je tek u poslednjih pet minuta meča uspeo da ublaži poraz i izbegne katastrofu.

Kod Maveriksa su po 18 poena postigli Harison Barns i Dvajt Pauel, dabl-dabl je imao Džej Džej Barea sa 19 poena i 13 asistencija, a Dirk Novicki upisao je 12 poena i šest skokova.

NBA - rezultati

Toronto - Majami 115:112

/Derozan 27 - Dragić 28/

Milvoki - Atlanta 97:92

/Midlton 21 - Šreder 18/

Minesota - Hjuston 108:126

/Tauns 35 - Harden 34/

Oklahoma - Klivlend 112:120

/Džordž 25 - Džejms 37/

Dalas - Sakramento 109:114

/Bogdanović 19 - Rendolf 22/

Denver - San Antonio 117:109

/Jokić 23 - Lovernj 26/