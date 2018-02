Bogdanova ključna trojka i uspomena na legende o Duletu (VIDEO)

Punih šest minuta u prvoj četvrtini Sakramento nije mogao do koša. Kad je konačno pogodio, dobio je stojeće ovacija publike u Golden uan centru. Za celu prvu četvrtinu postigao je samo devet poena. Gubio je i sa 21 razlike. Ali je imao Bogdana Bogdanovića. Srpski reprezentativac je sa 15 poena poveo Kingse do preokreta, a ključnom trojkom pri rezultatu 96:96 tačno 52 sekunda pre kraja i definitivno im je utabao put do pobede od 104:98.

Prvi put još od sezone 2006/2007 Sakramento je slavio u svim sudarima sa Bulsima u regularnom toku sezone.

Bogdanović jeu statistički listić upisao i po četiri skoka i asistencije, a najveću podršku imao je u Gžordžu Hilu sa 14 poena i Geretu Templu sa 12. Sigurno da nije odmoglo ni to što su Bulsi igrali bez Laurija Markanena, koji je propustio treću uzastopnu utakmicu zbog rođenja deteta, i Krisa Dana.

Međutim, najveći protivnik danas Kraljevima i nije bio protivnik koliko oni sami sebi. U prvoj četvrtini su samo četiri puta proturili loptu kroz koš, pa ih je publika zvižducima ispratila sa parketa. Trener Dejv Jerger je vrištao na igrače posle poraza od Dalasa (99:106), ali danas je bio smireniji.

“Ako to počneš da radiš na dnevnoj bazi neće te čuti. Trudio sam se da budem pozitivan“.

Na kraju se ipak nije pričalo o Jergerovoj nirvani. Već o Duletu Vujoševiću. Naime, četiri minuta i 21 sekund pre kraja meča Bruk Lopez je isključen zbog druge tehničke greške. Novinare je zanimalo da li se nekada to desilo i Bogdanu Bogdanoviću, junaku večerašnje utakmice. Dobili su zanimljiv odgovpr.

“Ne baš tako“, nasmejao se Bogdanović pre no što je Amerima otkrio detalj dobro poznat svima nama u Srbiji.

“Trener me je jednom izbacio. Samo kucajte na Jutjubu, ’trener davi Bogdanovića’. Videćete kako u Srbiji izgleda kad u Srbiji igrač i trener imaju odnos kao otac i sin“, nastavio je dobro raspoloženi Bogdanović.

Šta mislite, šta se večeras najviše kucalo u Jutjub pretrazi u Sakramentu?

REZULTATI:

Detroit - Portland 111:91

/Grifin 21 - Lilard 20/

Indijana - Vašington 102:111

/Bogdanović 29 - Bil 21/

Majami - Orlando 109:111

/Hezonja 20 - Ričardson 20/

Nju Orleans - Juta 109:133

/Holidej 28 - Hud 30/

Denver - Šarlot 121:104

/Heris 27 - Voker 20/

Sakramento - Čikago 104:98

/Bogdanović 15 - Lavin 27/

LA Klipers - Dalas 104:101

/Galinari 28 - Metjuz 23/