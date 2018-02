Bogdanovih 20 nedovoljno za Hjuston! Juta se ne zaustavlja, Lilard slomio šampiona (VIDEO)

Bogdan Bogdanović napravio je sebi lepu uvertiru uoči svog prvog učešća na Ol star vikendu u Los Anđelesu! Najbolji srpski košarkaš u 2017. godini ubacio je Hjustonu 20 poena, ali Sakramento nije uspeo da slavi - 91:100.

Bila je to jedna od najboljih Bogdanovih partija u svojoj prvoj NBA sezoni, koju ipak nije krunisao pobedom, ali je zaslužio ozbiljne pohvale uglednih analitičara dešavanja u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. On je za 30 minuta na parketu skupio još pet asistencija, četiri skoka i dve ukradene lopte, uz solidne procente šuta (8/15 iz igre, 4/8 za tri). Ono što je, ipak, daleko važnije jeste kako je Bogdan izgledao na terenu, a bio je zaista dominantna figura. Uostalom, takav je u većem delu svoje debitantske sezone u NBA. Igrao je s mnogo samopouzdanja, što mu je omogućilo da Kraljevima pruži dosta toga dobrog na obe polovine terena. Gradio je pozicije za sebe, znao je kada da podeli završno dodavanje saigračima, ali je pokazao i crtu pravog vođe na terenu. Šteta je samo što uz njegov pobednički mentalitet ne ide i klub s istim stavom, ali opet - verovatno i nije mogao da izabere bolji klub za svoju prvu godinu „preko bare“.

Osim Bogdanovića dvocifreni su bili još i Geret Templ sa 13, odnosno Badi Hild, Vili Koli Stajn i Džastin Džekson sa po 12 poena. Hjustonova cela startna petorka imala je 10+ poena, a najefikasniji među njima bio je Džejms Harden sa 28 poena, kome su nedostajali još po jedan skok i asistencija za tripl-dabl. Na putu do desete uzastopne pobede Hjuston su vodili još i Kris Pol sa 19 poena i sedam završnih dodavanja i Klint Kapela sa 13 poena i 11 skokova.

Juta se ne zaustavlja! Džezeri su stigli do 11. trijumfa u nizu posle odlične igre protiv Finiksa (107:97), što je četvrta najbolja serija ove sezone. Ne treba zaboraviti - Juta je u poslednje tri utakmice igrala bez svog startnog plejmejkera Rikija Rubija.

Ali, baš svaki put kada nije bilo Rubija na parketu, u prvi plan iskakao je Džon Ingls sa 20+ poena i bar četiri asistencije. Prethodne noći je imao nešto drugačiju statističku kombinaciju, ali je i ona bila dobitna - 13 poena, četiri skoka, šest završnih dodavanja i dve ukradene lopte. Kada je Juti nedostajao plejmejker - tu je bio Džo Ingls.

Finiks je pružio jak otpor. Devin Buker je ubacio 28, Džoš Džekson 22 poena, zbog čega su Sansi bili u igri za pobedu praktično najvećim delom utakmice. Džezeri su na momente delovali kao da su glavama već na Ol star pauzi, nedostajalo je opuštenosti u igri i mirnoće u tranziciji, kao i defanzivne čvrstine To nije sprečilo tim iz Solt Lejk Sitija da uzmu i jedanaestu recku i to ponajviše zahvaljujući heroju iz senke. Rojs O'Nil je ponovo odigrao dobru utakmicu i na kraju skupio 19 poena, pet skokova i po dve asistencije i ukradene lopte. Ipak, prva figura utakmice bio je strašni Donovan Mičel koji je ubacio 24 poena, uz to uhvatio četiri i podelio sedam lopti, uz strašnu trojku iz okreta u završnim sekundama napada kojom je i overio pobedu!

Miloš Teodosić pružio je solidnu partiju kao rezervista u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Bostonu u TD Gardenu - 129:119!

Kapiten srpske reprezentacije odigrao je tek 16 minuta, ali je za to vreme izvukao 10 poena (3/6 iz igre), četiri asistencije i skok. Najbolji igrač u pobedničkom taboru bio je Deandre Džordan sa 30 poena i čak 13 uhvaćenih lopti, Danilo Galinari ispratio ga je sa 20 poena i devet skokova, dok je Lu Vilijams ubacio 19 poena. Boban Marjanović ponovo nije dobio ni minut na parketu. Na suprotnoj strani Kajri Irving je pribeležio 33 poena, Al Horford je imao 20, a Markus Moris i Teri Rozije po 13 poena.

Pobedu večeri odneo je Portland i to nad šampionom Golden Stejtom - 123:117!

Bio je to okršaj dve ofanzivne zveri. Na jednoj strani dominirao je Demijan Lilard sa 44 poena (14/25 iz igre), uz još osam asistencija i tri uhvaćene lopte, dok je Voriorse predvodio Kevin Durant sa čak 50 koševa (17/27 iz igre), sedam skokova i šest podeljenih dodavanja. Bolju ispomoć na kraju imao je strašni šuter Trejlblejzersa! Si Džej Mekolum dodao je 29, a Jusuf Nurkić 17 poena, uz čak 13 skokova. Kod Ratnika Drejmond Grin imao je 16 poena i 12 uhvaćenih lopti, dok su Klej Tompson i Stef Kari dopisali po 17 poena.

Istoriju je ove večeri pisao Entoni Dejvis, koji je u pobedi Nju Orleansa nad Lejkersima rezultatom 139:117 upisao strašnih 42 poena (15/18 iz igre), uz 15 skokova, i po tri asistencije i ukradene lopte, uz dve blokade! Iako je doživeo povredu prepone već u osmom minutu utakmice, on je uspeo da ode u svlačionicu, dobije lekarsku pomoć, vrati se i ubeleži ovakve brojke...

NBA - REZULTATI

Detroit - Atlanta 104:98

/Smit 22 - Vajt 15/

Orlando - Šarlot 102:104

/Hezonja 21 - Hauard 22/

Filadelfija - Majami 104:102

/Šarić 19 - Džonson 22/

Bruklin - Indijana 103:108

/Krabe 24 - Oladipo 25/

Njujork - Vašington 113:118

/Hardavej 37 - Bil 36/

Boston - LA Klipers 119:129

/Irving 33 - Džordan 30/

Čikago - Toronto 98:122

/Portis 18 - Ibaka 20/

Hjuston - Sakramento 100:91

/Harden 28 - Bogdanović 20/

Memfis - Oklahoma 114:121

/Harison 28 - Džordž 28/

Nju Orleans - LA Lejkers 139:117

/Dejvis 42 - Kuzma 23/

Juta - Finiks 107:97

/Mičel 24 - Buker 28/

Portland - Golden Stejt 123:117

/Lilard 44 - Durant 50/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

(FOTO: Action Images)