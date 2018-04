O surovoj dominaciji Nikole Jokića i pobedi Denvera nad Milvokijem i dalje se piše i priča, Nemanja Bjelica i njegova Minesota nisu baš imali sreće sa Jutom, a Bogdan Bogdanović imao je razlog da bude zadovoljan. Sakramento je kao gost savladao Los Anđeles Lejkerse s rezultatom 84:83 (19:22, 24:21, 17:21, 24:19), uz dobro izdanje srpskog asa.

Bogdanović je imao vrlo zapaženu ulogu, pošto je za 31 minut na parketu skupio 15 poena, uz gotovo perfektan učinak iz igre (6/7), te četiri skoka, asistenciju i dve ukradene lopte, a jedna od njih bila je ključna za ovu utakmicu. Naime, na 30 sekundi do kraja i pri vođstvu Kingsa rezultatom 82:80 Lejkersi su imali dobru šansu da stignu do izjednačenja i tako uvedu meč u potpunu dramu. Ali, Bogdanović je svojim brzim rukama uspeo da „iščačka“ loptu Džulijusu Rendlu, što je nekoliko trenutaka kasnije Dearon Foks stavio tačku na pobedu lepim pogotkom. Doduše, tu nije bio kraj pogocima jer je Bruk Lopez ubacio trojku za kraj i konačnih 84:83.

Upravo je Bogdanović velikom trojkom na nešto više od pet minuta pre isteka vremena pokrenuo Kingse i zaustavio Lejkerse da se rezultatski odlepe, što je na kraju dovelo do preokreta i pobede 25. trijumfa u sezoni.

Igrač utakmice ipak je bio Badi Hild sa 19 poena, četiri ukradene, tri uhvaćene i dve podeljene lopte. Foks je dopisao 14 poena, šest asistencija i tri skoka, a Vili Koli Stajn skupio je 11 poena, sedam uhvaćenih lopti i četiri završna dodavanja. Kod Lejkersa Rendl je imao 19, Kentavijus Kaldvel Poup 16, a Kajl Kuzma 13 poena. Talentovani hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je 18 minuta i dopisao sedam poena, deset skokova, dve asistencije i po ukradenu loptu i blokadu.

Posle Hjustona i Golden Stejta, Portland je treća ekipa na Zapadu koja je overila plasman u plej-of. I to začinio pobedom iz osvete protiv Memfisa - 113:98 (32:24, 23:27, 43:24, 15:23), pošto je karta za doigravanje stigla još kada je Juta savladala Minesotu.

Ne treba posebno napominjati da je Demijan Lilard bio predvodnik Trejlblejzersa sa 27 poena i devet skokova. Si Džej Mekolum ga je sjajno ispratio sa 20 poena i još devet asistencija, za četvrti trijumf u minulih pet utakmica. A taj jedini poraz stigao je upravo od Memfisa. Istina, Portlandovi igrači su na kraju ipak morali dobro da preznoje dresove kako bi stigli do nove recke. Uprkos vođstvu od 103:80 na startu poslednje četvrtine, Memfis je iskoristio to što je protivnik na parketu imao rezerviste i ozbiljno skratio razliku serijom 13:0. Trener domaće ekipe Teri Stots morao je nazad da vrati startere. Grizliji su maksimalno uspeli da priđu na osam poena zaostatka, ali se Portland vratio u život posle uzastopnih trojki Evana Tarnera i Al Faruka Aminua, za gotovo nedostižnih 113:95 na 75 sekundi do kraja.

Mark Gasol bio je u petorci kod Memfisa, ali je imao limitiranu minutažu zbog povrede prepone. Imao je sedam poena i pet skokova za 20 minuta. Najbolji je bio ruki Dilion Bruks sa 28 poena, jednim manjem od najboljeg učinka karijere.

Portland sada čeka niz od četiri gostovanja, a prvo je u Dalasu u noći između utorka i srede.

Kako stvari stoje - najveći gubitnik ove plej-of trke mogao bi da bude Nju Orleans. Pelikansi su u potpunom raspadu imaju četiri poraza zaredom i nalaze se na osmom mestu i pragu eliminacije! A, pobeda Denvera dovela je do toga da je razlika između dva tima samo jedna pobeda, što će u poslednjih pet utakmica do kraja sezone dovesti do ozbiljne drame.

Pelikansi su na svom terenu položili oružje pred Oklahomom (104:109), koja ostaje u aktivnoj trci za četvrto mesto uprkos seriji od tri poraza pred gostovanje u Luizijani.

Osim pobede, Rasel Vestbruk doneo je u kuću i novi tripl-dabl sa 26 poena, 15 skokova i 13 asistencija, uprkos tome što nije postigao koš u prvoj četvrtini, a do početka završnog kvartala imao je 10 poena, šest uhvaćenih i četiri podeljene lopte.

Pol Džordž je na kraju imao 27, a Karmelo Entoni i Stiven Adams po 14 poena. Nju Orleans je predvodio Entoni Dejvis sa 25 poena i 11 skokova, ali je u poslednjoj četvrtini imao svega dva šuta iz kojih je izvukao sedam poena. Ijan Klark je dopisao 16, a Etuan Mur 15 poena.

Čim su se u tim vratili Kevin Durant i Klej Tompson, Golden Stejt se odmah vratio na pobedničku stazu. U iščekivanju Stefa Karija Voriorsi su preslišali Finiks sa 117:107 (22:24, 36:35, 36:18, 23:30), a Durant i Klej zajedno su ubacili 52 poena. Prvi 29, uz 11 skokova i osam asistencija, drugi 23 poena. Kod Sansa Džoš Džekson ubacio je 22 poena.

Klivlend se ipak trgnuo i ostvario bitnu pobedu u borbi za treće mesto. Kavsi su kao domaćini savladali Dalas rezultatom 98:87, a Lebron Džejms meč je završio tripl-dablom sa 16 poena, 13 skokova i 12 asistencija. Najefikasniji kod Mavsa bio je Harison Barns sa 30 poena.

Klivlend sada ima pobedu, ali i utakmicu više od Filadelfije koja je u velikom naletu.

NBA - REZULTATI

Atlanta Hoks - Orlando 94:88

/Dorsi 19 - Avgustin 20/

Bruklin - Detroit 96:108

/Heris 15 - Džekson 29/

Klivlend - Dalas 98:87

/Džejms 16 - Barns 30/

Nju Orleans - Oklahoma 104:109

/Dejvis 25 - Džordž 27/

Minesota - Juta 97:121

/Vigins 23 - Rubio 23/

Denver - Milvoki 128:125 (111:111)

/Denver 35 - Parker 35/

Golden Stejt - Finiks 117:107

/Durant 29 - Džekson 22/

Portland - Memfis 113:98

/Lilard 27 - Bruks 28/

Los Anđeles Lejkers - Sakramento 83:84

/Rendl 19 - Hild 19/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

Foto: Star Sport