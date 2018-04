Indijanapolis u transu slavi - Pejsersi su ponovo bacili Klivlend na kolena! U utakmici sa mnogo obrta i preokreta herojski podvig napravio je Bojan Bogdanović koji je snajperski preciznim hicima uništio aktuelnog vicešampiona NBA lige - 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21).

Bila je to još jedna utakmica iz reda onih s velikim rezultatskim zaokretima! Posle samo poluvremena igre izgledalo je da bi Klivlend mogao takmacu da servira hladnu osvetu za onaj brejk u Ohaju zbog suficita od čak 17 poena (57:40), ali Pejsersi su ubrzali tempo u nastavku, krenuli na sve ili ništa i to im se višestruko isplatilo! A Bojan Bogdanović zasluženo je poneo epitet najzaslužnijeg za novi, veliki trijumf u plej-ofu.

Ne samo što je bio najefikasniji igrač cele utakmice sa 30 poena za 35 minuta na parketu, već je imao i strašno dobre šuterske brojke - 11/15 iz igre, odnosno 7/9 za tri poena! Na sve to upisao je i četiri uhvaćene lopte, a ono što je najvažnije - 19 od svojih 30 poena Klivlendu je ubacio u drugom poluvremenu! Time je, naravno, postavio rekord karijere u doigravanju najjače košarkaške lige sveta.

Da priča zaista bude potpuna, treba istaći da je Bogdanović u odbrani imao nimalo lak zadatak - da sačuva Lebrona Džejmsa i spreči njegovu eksploziju. Malo ko bi mogao da izvede to, da u odbrani potroši veliku energiju kako bi sačuvao najboljeg, a onda ipak imao dovoljno snage u rezervi da odigra jedan od najboljih mečeva karijere. Bogdanović je to uradio bez problema.

Istina, jeste Lebron Džejms na kraju imao 28 poena (10/22 iz igre) i 12 skokova, uz osam asistencija, ali je Bogdanović bio taj koji je na kraju imao najveći uticaj na konačni ishod utakmice.

Upravo je njegov dalekometni hitac u uvodu poslednjeg kvartala pokrenuo Indijanu i najavio pobednički zaokret. Bila je to trojka kojom je vođstvo Klivlenda umanjeno na svega dva poena (75:77). Možda i prelomni trenutak meča dogodio se nekoliko minuta kasnije, kada je Bogdanović ponovo ubacio trojku, ali uz faul Kajla Korvera. Naravno, sa crte je bio bez greške, pa je Indijana odjednom otišla na četiri poena viška (81:77). A onda je, baš posle neuspelog sledećeg napada Kavsa, usledila kazna za pobedu - nova kontra Indijane i trojka iz gotovo identične pozicije iz koje je pogodio samo akciju ranije. Dvorana je eksplodirala, a navijači su klicali Bogdanovićevo ime.

Kao da to nije bilo dovoljno - Bogdanović je na dva i po minuta pre kraja utakmice opet poslao strelu, ovog puta u srce Kavsa. Bilo je to za vođstvo rezultatom 89:84, sa preko osam metara. Bio je to pogodak koji je potpuno upropastio volju gostiju iz Ohaja i njegova četvrta trojka u drugom poluvremenu.

Velike pobede na svojim terenima ostvarili su i košarkaši Vašingtona i Milvokija i tako prepolovili zaostatak za svojim protivnicima.

Vizardsi su slavili protiv Reptorsa rezultatom 122:103 u utakmici koja je završena sa čak pet tehničkih grešaka!

Bilo je tu svega - guranja, usijanih glava, teških reči... Prvi sukob dogodio se već na startu utakmice kada je O Dži Anunobi jače faulirao Markifa Morisa i praktično ga oborio na parket. Moris je brzo ustao i rešio da se odmah obračuna sa Anunobijem. Udarac s leđa, pa Anunobijeva kontra guranjem Morisa, pre nego što je centar Vizardsa Marćin Gortat stao između dvojice kako bi sprečio da se sukob pretvori u nešto više.

Moris se ponovo našao na tapetu nekoliko trenutaka kasnije, ali ovog puta sa Seržom Ibakom, dok su Demar Derozan i Kajl Lauri morali da uskoče i zaustave pobesnelog Džona Vola, kome se nisu svidele određene stvari na parketu.

Tada su na teren utrčali igrači oba tima, kao i članovi stručnih štabova, a sudije su bezuspešno pokušavale da smire situaciju. Kada su se glave ohladile Anunobi i Moris bili su „počašćeni“ tehničkim greškama.

Drugi veliki sukob dogodio se sredinom trećeg kvartala, kada je Bredli Bil pokušao da oduzme loptu Jonasu Valančijunasu nakon što je Litvancu bio suđen ofanzivni faul nad Gortatom. Bil je uvrnuo ruku Valančijunasu, Litvanac se dugo opirao, a onda je Moris sprečio dalji sukob.

Ali, kao da to nije bilo dovoljno, nemiri su se nastavili između Ibake i Vola, koji su počeli da razmenjuju teške reči, što je izazvalo reakciju kod Španca i želju da se fizički obračuna sa suparnikom. Ibaka je bio sprečen intervencijom Vizardsovog obezbeđenja kraj terena.

Publika na tribinama Capital One Arene reagovala je burno i počela da skandira „SAD, SAD“, da bi se nekoliko trenutaka kasnije sa razglasa čula i pesma Brusa Springstina - Rođen u SAD.

Bila je to jasna provokacija na račun tima iz Kanade, jedinog u NBA ligi izvan granica Sjedinjenih Američkih Država.

Na ova dva incidenta nadovezao se i namerni faul Kajla Laurija u ranoj fazi treće četvrtine kada je ušao u snažan kontakt s Bilom, odnosno udario ga u glavu.

U pobedničkom sastavu Bil i Vol zajedno su skupili 56 poena, po 28 obojica. Kod gostiju iz Toronta Derozan je imao 23, a Lauri 19 poena.

Baksi su do pobede nad Bostonom stigli dominantno. Kris Midlton je ubacio 23 poena, Janis Adetokunbo je dopisao 19, a Erik Bledso i Džabari Parker po 17 poena.

Milvoki je uspeo da nađe svoj defanzivni ritam, što je uticalo da Boston u jednom trenutku prvog poluvremena bude bez poena iz igre punih 11 minuta! Baksi su tako kontrolisali celu utakmicu i uspeli da ostvare sigurnu pobedu, iako je Adetokunbo veći deo četvrte deonice proveo na klupi zbog pet ličnigh grešaka. Kod Kelta Al Horford imao je 16 poena.

NBA - REZULTATI

Indijana - Klivlend 92:90

/Bogdanović 30 - Džejms 28/

Vašington - Toronto 122:103

/Vol 28 - Derozan 23/

Milvoki - Boston 116:92

/Midlton 23 - Horford 16/

