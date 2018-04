Crvena zvezda nije odradila posao u prvom meču (76:80), ali vremena za popravku ima. Alen Omić je u prvom meču finalne serije protiv Budućnosti igrao 20 minuta i za to vreme je imao 14 poena i dva skoka.

Slovenački centar je posle utakmice istakao ono što je bilo očigledno na svim licima košarkaša Zvezde - a to je da ih poraz boli.

"Boli poraz, kad izgubiš kući u bitnoj utakmici. I mene i sve nas to boli. Znali smo šta nas čeka, ali... Dobro, sad ćemo kratko da odmorimo, pa da se vratimo na teren, probamo da pobedimo i da idemo dalje. Imali smo tih sedam razlike u trećoj četvrtini, a onda... Ne znam, možda je kriv neki naš pad koncentracije. Oni su to odmah 'dograbili" i napravili brejk. Više nismo znali šta da uradimo, bili smo malo previše nervozni, došli smo u minus od osam ili deset razlike... Treba to popraviti", rekao je Omić.

Možda je i ključna bila treća četvrtina kada je Zvezda dopustila Budućnosti da se vrati u igru, povede na kraju treće deonice i uhvati zalet pred treću četvrtinu.

"Da ne pričam mnogo, ja verujem u ovu ekipu. Verujem da možemo da uradimo šta treba i dole i ovde. Bio je ovo slab dan, treba otići kući iako to boli, ali sledi novi dan za pokazivanje pravog kvaliteta koji posedujemo. Iako je malo vremena ostalo do drugog meča, mi znamo da kako da se brzo oporavimo, da dođemo na teren svežiji i bolji. Ne treba na to mnogo da mislimo, nema 'mora' kad je finale. Finale jednostavno treba da se odigra kako treba, nema tu mnogo razmišljanja", zaključio je Alen Omić.

Foto: Star sport