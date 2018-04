U poslednjem kolu KLS lige Borac je na domaćem terenu opravdao ulogu favorita savladavši ekipu Spartaka iz Subotice s 85:55. Na taj način će tim iz Čačka u Superligu otići sa prve pozicije.

Igrala se u Čačku izuzetno važna utakmica, kako zbog borbe za prvo mesto koje Borac objektivno i zaslužuje zbog svega pokazanog, tako i radi podizanja samopouzdanja nakon bolnog poraza od Krke.

Iz kluba su apelovali na navijače, a ovi su se odazvali kao i uvek do sada. Čačanski hram košarke bio je prilično pun, a atmosfera naravno uzavrela od samog početka. Shodno tome, domaći košarkaši su od prvog sudijskog zvižduka krenuli izuzetno borbeno. Organizatori igre Borca igrom dva na dva pametno su pronalazili Balabana, koji je znalački koristio svoju fizičku dominaciju. Međutim, Spartak je na brzu igru domaćina uzvratio istom merom, pa je parirao protivniku tokom dobrog dela prve četvrtine. Nakon deset minuta igre Borac je imao suficit od šest poena, iako je u jednom momentu imao +11.

Spartak je na početku drugog dela zaigrao nešto bolje, vezavši par poena. Ali je maestralnim zakucavanjem Popović prekinuo seriju gostiju, pritom probudivši uspavane saigrače. Iznenađujući podatak jeste da je prvu trojku za Borac postigao Todorović tek polvinom druge četvrtine. Njegovih pet vezanih koševa odveli su Borac na dvocifreni suficit (31:21). Dobra igra domaćina primorala je trenera Vidačića da zatraži minut odmora. Pokušaj stratega Subotičana da prekine seriju Borca nije urodila plodom. Čačani su nastavili da pune koš protivnika. Takođe, otežavajuća okolnost za goste bila je četvrta lična greška Sladoje, tako da Balaban nije imao adekvatnog čuvara, što je on dobrano koristio. Kada se na sve to doda i nešto bolji šut sa spoljnih linija, dobije se kao rezultat +15 na poluvremenu za Borac.

Od samog početka drugog poluvremena Spartak je na sve moguće načine pokušavao da smanji veliki zaostatak. Ali Borac je bio tim koji se pita i vodi glavnu reč. Naravno, Čačani nisu želeli da dopuste gostima da ozbljnije priđu i eventualno ugroze sve dobro što je urađeno u prvom poluvremenu. Nastavili su da igraju istim tempom, sve vreme držeći dvocifrenu prednost. Ako je pitanje pobednika i bilo postavljano, dilema je razrešena u trećem desetominutnom periodu.

Poslednja četvrtina bila je stvar formalnosti. Borac je pitanje pobednika rešio još krajem prvog poluvremena. Istina, Spartak se trudio i pokušao je da koliko-toliko smanji zaostatak kako ne bi iz Čačka otišao ponižen. Uzgred budi rečeno, publika je u poslednjoj četvrtini imala priliku da vidi niz lepih i atraktivnih poteza domaćih košarkaša, poput zakucavanja Popovića, ili rampe Gavrilovića. Takođe, svi igrači domaće ekipe imali su priliku da osete žar borbe.

Borac – Spartak 85:55 (20:14; 27:18; 19:11; 19:12)

Čačak – Dvorana Borca.

Gledalaca: 1.800. Sudije: Ilić, Kovačević, Stefanović.

Borac: Ćalović 2, Popović 11, Ćirić 2, Pešaković 9, Balaban 15, Prlja 3, Stojadinović 6, Gavrilović, Todorović 13, Čarapić 18, Marinović 6.

Spartak: Jovanović 6, Hristov 17, S. Gazibegović, Nikolić 10, Lučić 3, Kojović 7, Sladoje 2, V. Gazibegović, Kuridža, Barna 10, Karadžić.

Đurđe Mečanin/Nikola Minović