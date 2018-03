Košarkaši Borca poraženi su u Čačku od Krke sa 84:79 u utakmici poslednjeg, 22. kola druge Jadranske lige. Uprkos porazu, košarkaši Borca su odigrali pristojnu partiju protiv mogućeg protivnika u polufinalu Fajnal for a, pogotovo što u timu nije bilo povređenog reprezentativca Srbije Ilije Đokovića.

Borac je na samom početku meča igrao bolje od domaćina, koji je u duel ušao malo traljavo. Međutim, nakon početnog grča Krka je zaigrala daleko bolje, pa je usledila rezultatska klackalica. Sredinom četvrtine nastupila je poenterska suša obe ekipe, koju je prekinuo Marinović pogotkom za tri.

Sjajna rampa Čarapića na momenat je pokazala kakve fizičke predispozicije poseduje ovaj momak. Čvrsta odbrana i loša realizacija u napadu imali su za rezultat relativno mali broj poena u prvih deset minuta. Bilo je očito da rivali ne žele da se previše umaraju i da otkrivaju baš sve karte i adute pred F4.

Ravnopravna borba bila je gledana i u drugoj deonici. Igrači nisu previše zapinjali, nije se igralo na krv i nož, tako da niko nije uspevao da stekne preveliku prednost. Dve vezane trojke Stojadinovića i Pešakovića odveli su Čačane na maksimalnih +6 (20:26). Ipak, nakon tajm auta trenera Petrova Krka je uspela da odgovori istom merom, pa je zaostatak anuliran. Domaćin je imao probleme u procentima šuta, ali je to nadoknađivao boljim skokom. Dobra igra Borca u završnim minutima prvog poluvremena dovela ga je do najvećeg vođstva u meču od 10 koševa (30:40), koji ipak nije uspeo da sačuva do velikog odmora.

U trećoj deonici ponovo je gledana prilično ravnopravna košarka. Doduše, Krka je uspela u jednom momentu da povede posle dužeg perioda, ali to vođstvo je bilo kratkog maha. Pešaković je vrlo brzo trojkom van linije 6,75 vratio prednost svom sastavu. Međutim, u 28. minutu igre Krka pravi brzih 5:0, pa ponovo uvodi meč u egal. Za razliku od prvog poluvremena, domaćina je krenuo šut sa distance, naročito Kovačeviča, koji je postigao četiri od pet trojki Krke. Nakon 30. minuta košarke sve je i dalje bilo otvoreno.

Poslednji desetominutni deo zaigrao je bolje tim iz Čačka. Iako ovaj meč nije imao rezultatski značaj za goste, koji su u prošlom kolu obezbedili prvo mesto, ipak je trebalo braniti renome kluba. U skladu sa tim, fenomenalnom trojkom Pešaković je ponovo odveo Borac na pristojnih +8 (66:74). Odlično zakucavanje Jošila pokazalo je da domaćin ipak ne želi da se preda, već da ima cilj da odbrani domaći teren. Sjajni Popović, koji je u Novom Mestu odigrao možda i utakmicu sezone, držao je Borac u igri. Ipak, peta trojka Kovačevića donela je domaćinu vođstvo od šest koševa. Ispostaviće se, taj pogodak i blokada Jošila prelomili su meč i odredili pitanje pobednika.

KRKA – BORAC 84:79

/16:16; 19:24; 28:24; 21:15/

KRKA: Šiška 4, Jančar Jarc, Marineli 9, Osolnik 3, Bratož 6, Cinac 8, Dimec 17, Đapa 3, Jošilo 15, Kovačevič 15, Fifolt 4.

BORAC: Ćalović, Popović 17, Pešaković 13, Balaban 8, Prlja 4, Dimić 11, Stojadinović 3, Gavrilović, Todorović 8, Čarapić 7, Marinović 8.

ABA 2 liga – 22. kolo

Utorak

Krka - Borac 84:79

/Dimec 17 - Popović 17/

20.00: (1,85) Sikst Primorska (-26,5) AV Ohrid (1,85)

Sreda

18.00: Bosna - Lovćen 1947

18.00: Teodo - Zrinjski

20.00: Dinamik – Rogaška

20.30: Split - Vršac

* Kvote su podložne promenama

Piše: Đurđe MEČANIN

Foto: ABA/Krka/Danilo Kesić