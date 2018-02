Budućnost Lebrona Džejmsa: Osam mogućnosti i njegova želja

Lebron Džejms. Sam pomen imena i prezimena najboljeg košarkaša današnjice izaziva burnu i snažnu reakciju i jednostavno vas nikada ne ostavlja ravnodušnjim. A kada se govori o njegovoj budućnosti, nema tog transfera na ovom svetu koji bi mogao da bude ispred njegovog.

Pamti se čuveni televizijski specijal „Odluka“ iz 2010. godine, koji se bavio Lebronovom odlukom o izboru kluba gde bi nastavio karijeru u susret ulasku u vode slobodnih igrača i kakve je potrese izazvala njegova odluka da tada dres Klivlenda zameni opremom Majamija. Ovog leta momak iz Akrona nalazi se gotovo na identičnom mestu. Ugovor mu je pred istekom i počev od 1. jula moći će da razgovara sa upravama svih zainteresovanih klubova o mogućem angažmanu. Pred Lebronom je osam realnih opcija, o čemu je potanko pisao renomirani portal ESPN.

Sedmicama unazad priča se i piše o Lebronovom nezadovoljstvu u Klivlendu, zbog čega je uprava Kavsa poslednjeg dana prelaznog roka izrežirala jedan od najluđih transformacija, gde je praktično skroz promenjen identitet tima. Sve u želji da Džejmsa učini srećnim. Mada su brojni trejdovi i promene u igračkom kadru donele kratkoročni mir, na duže staze izvesnije je da će Lebron Džejms otvoriti novo poglavlje u karijeri i početi život van svog rodnog Ohaja. Njegovi odnosi sa prvim čovekom kluba Donom Gilbertom nisu najbolji, što će zasigurno diktirati želju za ostankom u klubu, kao i sami rezultati. Još jedna godina bez prstena gotovo sigurno znači i neminovni rastanak.

Ovde nema mnogo razmišljanja - Lebron ima mogućnost da iskoristi opciju u ugovoru i automatski produži ugovor na još jednu godinu - što bi na leđa uprave stavilo dodatni pritisak da grade ceo tim oko njega - ili da odmah potpiše maksimalni, petogodišnji ugovor na astronomskih 205.000.000 dolara. Što je za 50.000.000 dolara više od onoga što bi Džejms mogao da dobije od drugih timova.

Pojedini košarkaški hroničari već su upotrebili maštu i razradili celu konstrukciju oko potencijalne bombe veka i Lebronovog transfera u Golden Stejt kod Stefa Karija, Kevina Duranta i Kleja Tompsona, što bi zauvek izmenilo sve NBA tokove i donekle obesmislilo samu ligu. Šuškalo se i posle tih maštarija da u redovima aktuelnog šampiona čak i razmišljaju o ovakvom potezu, Lebron je otkrio da je reč samo o priči, a da bi Golden Stejt zatresao ceo košarkaški svet morao bi zaista da napravi dosta ustupaka. Pre svega, da se reši jedne zvezde tima, verovatno Kleja Tompsona ili Drejmonda Grina, jednu od glavnih rezervi Andrea Iguodale i da Kevin Durant prihvati određeno umanjenje godišnjih primanja. Što je već uradio ove sezone. U prevodu - gotovo nemoguća misija.

Američki mediji su se još prošle godine nekoliko puta bavili Lebronovim transferom u Hjuston, čime bi uprava Raketa iskoristila element prisustva njegovog velikog prijatelja Krisa Pola. Lebron već neko vreme sanja o tome da stvori novu veliku trojku, ekvivalent Golden Stejtovom trilingu Kari - Durant - Tompson, zbog čega postoji realna mogućnost da se pridruži CP3 i Džejmsu Hardenu u srcu Teksasa.

Jedna od bitnijih stavki u potencijalnom dolasku u Hjuston jeste i to da država Teksas nema lokalni obračun poreza, što znači da bi Lebronov maksimalni ugovor bio malo vredniji tamo.

Generalni menadžer Raketa Deril Mori iza sebe ima ozbiljno iskustvo sa dovođenjem CP3, ali bi dolazak najboljeg igrača lige bio izuzetno veliki zalogaj. A cela priča mogla bi da bude jako zamršena. Kako bi transfer bio realan Lebron bi morao da iskoristi opciju i produži ugovor sa Kavsima, koji bi ga kasnije trejdovali u Hjuston, što bi Klivlendu verovartno donelo Rajana Andersona, Erika Gordona i buduće pikove na Draftu.

To bi Hjustonu omogućilo da dovedu Lebrona bez da ostanu bez kostura tima, niti bi iziskivalo dodatne korekcije budžeta. Doduše, problem je u tome što bi Klivlend bio voljan da plati čak 150.000.000 dolara zbog probijanja granice i ulaska u luksuzni porez zbog tima koji vodi Džejms, ali ne i za potencijalni paket iz Hjustona.

U Los Anđeles Klipersima uzdaju se u snagu prvog operativca Džerija Vesta i njegov odnos sa Lebronom, koji su poslednjih godina sve bolji. Džejms čak Vest zove Kum, što dovoljno govori o njihovoj bliskosti. Ako bi se Lebron zaista odlučio da Los Anđeles bude njegova nova profesionalna kuća od leta, u nekim varijantama Klipersi su bolja opcija od Lejkersa.

Klipersi su redovni učesnici plej-ofa, za razliku od Lejkersa, što je Džejmsu izuzetno bitan faktor. Ukoliko bi Deandre Džordan, Ostin Rivers i Ves Džonson odbili da iskoriste svoje opcije u ugovorima i produžili ugovore, Klipersi bi automatski dobili potreban novac za Džejmsovu platu.

Doduše, u ovom trenutku je izglednije da će Rivers i Džonson iskoristiti svoje opcije, a Džejms bi izgubio saigrača sa kojim bi najviše voleo da igra u postojećem sistemu Klipersa.

S druge strane, priče o Lebronovom odlasku u Lejkerse pominje se praktično otkako je on ušao u NBA ligu i to je svima odavno poznato. Lebron već ima kuću u Gradu anđela i nije tajna da je oduvek bio simpatizer Lejkersa. Lejkersi su dobrim radom poslednjeg dana zimske pijace sebi otvorili prostor za veliku eksploziju na leto, gde bi pored Lebrona komotno mogla da dođe još neka NBA superzvezda. Tredovanjem Džordana Klarksona i Lerija Nensa Džuniora Lejkersi su oslobodili 15.000.000 dolara u budžetu za leto. To znači da bi narednog leta mogli da dovedu Lebrona i još jednog asa na maksimalni ugovor.

Povratak u Majami je takođe jedna od mogućnosti, a tu bi glavu ulogu mogli da imaju legendarni operativac Pet Rajli i njegov veliki prijatelj Dvejn Vejd od kojeg se rastao pre samo nekoliko sedmica.

Možda nekima zvuči kao loše opravdanje, ali Džejms bi ovim potezom ostao na Istoku, čime bi izbegao Ratnike sve do finala. Doduše, ovaj posao bi od uprave Majamija zahtevao ozbiljnu dozu kreativnosti, pošto bi morali dobrano da raščiste tim kako bi dobili Lebrona. Tačnije, da preda Hasana Vajtsajda, Diona Vejtersa i Tajlera Džonsona timovima s dovoljno velikim prostorom u budžetu, kako bi se oslobodio prostor za Džejmsa.

Jedan od pomalo neverovatnih scenarija bio bi Lebronov odlazak u Filadelfiju, gde bi zaigrao rame uz rame sa mladim asovima Džoelom Embidom i Benom Simonsom. Džejms i Simons dele agenta, a da li će deliti i svlačionicu? Moguće je, ali samo ako bi klub uspeo da ga privoli na pravi način.

Još jedna od neverovatnijih opcija u ovom trenutku je odlazak u San Antonio kod Grega Popoviča. Lebron odavno ima veliko poštovanje prema Popu i jasno je da bi svaki igrač voleo da jednog dana sarađuje sa jednim od najboljih trenera svih vremena. Takođe, na brojnim primerima pokazalo se koliko je Pop dobar za igrače koji žele da produže svoje karijere, pa bi transfer u San Antonio iz tog aspekta imao smisla.

Ali, oslobađanje prostora u budžetu za njega iziskivao bi odlazak Tonija Parkera, Denija Grina i Rudija Geja, ali i verovatni trejd Paua Gasola. Linija manjeg otpora je Džejmsovo produženje ugovora sa Kavsima, onda i trejd sa Sparsima, da li za Lamarkusa Oldridža ili Kavaja Lenarda.

Interesantno, u jednoj anketi rađenoj na uzorku od 49 NBA igrača čak 57 odsto veruje da će Lebron ostati u Klivlendu i posle leta. Zatim 22 odsto smatra da je njegova naredna stanica kod Lejkersa, dok tek sedam odsto njih misli da će se vratiti u Majami.

Šta vi očekujete?