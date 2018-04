Višestruki svetski šampion u basketu 3x3 Dušan Domović Bulut pokrenuo je Bulut Hoops trening kampove na kojima će mlade nade tog sporta podučavati svojim metodama treninga, ali i svom pobedničkom načinu razmišljanja. Kampovi će se održavati širom sveta, a prvi Bulut Hoops u Srbiji biće održan u Novom Sadu od 2. do 9. jula.

Vredan rad i posvećenost zajedno sa talentom odveli su Dušana Domovića Buluta s ulica Novog Sada do svetske scene. Sa svojim timom Novi Sad Al Wahda, Bulut se već upisao u istoriju tog sporta i nema sumnje da će nastaviti da gradi svoje ime i slavu. Shvativši da će sve ono što zna i ume biti izgubljeno ukoliko to znanje ne prenese na druge, Dušan je odlučio da stvara nasleđe. U rodnom Novom Sadu je prošle godine otvorio teren za ulični basket Bulut Court, takođe je pokrenuo i 3x3 turnir, a sada su na red došli i trening kampovi.

Bulut Hoops biće održan upravo na Bulut Court terenu, a tokom tih sedam dana naš proslavljeni basketaš će sa svojim timom ličnih trenera učesnike kampa podučavati identičnim metodama treninga koje koristi tim Novi Sad Al Wahda i koji su specifični za basket 3x3. Treninzi će se održavati pre i po podne, dok će večeri biti rezervisane za igranje basketa, takmičenja i druženje.

„Basket nije samo trening, već i slobodan duh, kreativnost, inicijativa i individualnost i za razliku od ostalih košarkaških kampova mi te osobine nećemo sputaviti kod učesnika, nego ćemo probati da ih pospešimo i razvijemo, baš kao i sve ostale veštine koje će im biti potrebne na terenu. Učesnici kampa će sigurno izaći spremniji za sve izazove koji ih čekaju kako na uličnom terenu, tako i van njega“, kaže Bulut.

Starosna granica učesnika u kampu je 14 godina i najveći prioritet su mladi koji žele da postanu profesionalci u tom sportu, dakle, budući učesnici Svetske serije. Akcenat će biti na individualnom radu u malim grupama, kako bi se pažnja posvetila svakome pa je broj učesnika u kampu u Novom Sadu ograničen na 64.

Više informacija o kampu možete dobiti putem sajta www.bulut3x3.basketball na kome ćete ubuduće moći da pratite sve novosti vezane za Buluta, njegov tim i 3x3 generalno.

Osim Novog Sada, Bulut Hoops kampovi biće održani i u Amanu u Jordanu od 12. do 14. aprila, u Amsterdamu u Holandiji od 17. do 19. jula i u Bukureštu u Rumuniji od 7. do 9. septembra.