Čanak: Bondža izvanredan, Von će nam pomoći u kupu

Trener Partizana Nenad Čanak rekao je da je pobeda protiv Mega Bemaksa bila značajna, ali da “u nekom drugom smislu i nije”, s obzirom da plasaman crno-belih u plej-of ABA lige ne zavisi direktno od njih.

"U nekom rezultatskom smislu i nije, ali izuzetno je bitno da mi probamo da dobijemo svaku utakmicu do kraja i odigramo najbolje moguće, dres Partizana nas na to obavezuje. S te strane, zadovoljan sam pristupom i igrom. Uvek ima grešaka, a ima tu stvari koje se čuvaju za kup. Ne potcenjujem ove ekipe, ali mislim da ćemo u polufinalu kupa igrati sa Megom. Idemo od utakmice do utakmice, na to nas obavezuje dres Partizana i ova publika koja je došla na utakmicu”, rekao je Čanak.

Partizan je večeras slavio sa 89:73 i tako zadržao teorijske šanse da će se plasirati u plej-of. Novajlije su bile odlične, pre svih Bondža Si, koji je završio meč bez promašaja iz igre, sa 17 poena i devet skokova.

"Bondža potvrđuje što smo znali o njemu. Izvanredan 'fizikalac', pametan momak, ponaša se besprekorno u svlačionici i na treningu, na nama je da uradimo sve da nastavi da igra ovako. Von je kvalitetan igrač, u jednom trenutku njegova nespremnost možda sad izlazi na videlo, pošto sada ulazi u zamor, jer nije neko vreme igrao takmičarske utakmice, ali sam siguran da će nam pomoći već u kupu", rekao je Čanak.

Solidnu minutažu protiv Mege dobio je i mladi Marko Pecarski.

"Marka znam odlično, on igra koliko zasluži na treningu i koliko na utakmici pokušava da poštuje ono što je dogovor. U jednom trenutku je bilo dobro, u drugom nije, ali ga nisam sankcionisao. Trebao nam je tada neki drugi profil igrača. Večeras je bilo dobro, ne znam kakva će situacija biti drugi put", zaključio je Čanak.

(FOTO: MN Press)