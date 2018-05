Trener košarkaša Partizana Nenad Čanak rekao je posle poraza od FMP-a u Železniku da je svestan da bi ovaj meč mogao da košta njegovu ekipu prvog mesta u grupi i da crno-beli ne odustaju od cilja iako će do njega morati da dođu težim putem.

"Kada jedna ekipa ima 45 skokova, druga 27, mislim da ne treba ništa dalje analizirati. Za deset minuta u drugoj četrtini smo postigli četiri poena, i to dva poena sa linije penala, u poslednjem napadu. Tako da ne treba dalje ići u neku analizu. Imali smo šansu da izgubimo manje od četiri. Ponovo neke loše odluke u napadu. I ono što odbranimo, nismo uspeli da uhvatimo pod našim košem. Možda i ključan je bio skok u napadu posle bacanja, što je neprihvatljivo”, rekao je Čanak novinarima posle utakmice.

To je bio prvi neuspeh crno-belih ove sezone u domaćoj Superligi.

“Šta je tu je. Ovaj poraz od pet razlike nas baca na drugo mesto u grupi. Menja neki put do onoga do čega mi želimo da dođemo. Ne odustajemo, ali sada idemo težim putem", istakao je on.

Centar crno-belih, Đorđe Gagić ocenio je da je glavni problem bilo loše prvo poluvreme kada Partizan nije delovao kao ekipa.

“Kada smo počeli da igramo kao tim, kad smo bili ono što jesmo, imali smo šansu da dobijemo utakmicu. Idemo dalje, glavu gore. Moramo da izvučemo pouke iz ove utakmice, samo hrabro, treniramo, spremamo se za naredni meč. ne vidim nikakvu katastrofu, loša stvar je što smo izgubili utakmicu, a dobra stvar je što smo se na kraju skupili i bili ono što zaista jesmo. To treba da ostanemo do kraja”.

Partizanov centar pohvalio je večerašnjeg rivala.

“FMP ima ozbiljan tim, mlade i talentovane igrače i ne treba nikoga da potcenimo. U košarci ne pobeđuje uvek bolji, već onaj ko je više želeo u nekim momentima. Oni stvarno imaju dobar tim. Bore se momci, svaka im čast. Ovom prilikom im čestitam na pobedi. Ali, zaboravljamo ovu utakmicu, kao poraz. Izvlačimo iz nje pouke i idemo dalje", dodao je Gagić.