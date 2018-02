Čanak: Kalkulacije me ne zanimaju!

Trener košarkaša Partizana Nenad Čanak, uoči gostovanja Olimpiji u Ljubljani, kaže da se ne opterećuje kalkulacijama oko četvrtog mesta ABA lige i da će njegov tim dati sve od sebe da dođe do pobede.

Tri kola pre kraja regularnog dela ABA lige crno-belima su potrebne tri pobede, uz tri poraza Mornara, za plasman u plej-of, ali Čanak naglašava da će Partizan pokušati da uradi sve što je u njegovoj moći.

"Još tri kola su ostala do kraja lige, videćemo da li za nas to znači i do kraja šampionata. Pokušaćemo da odigramo najbolje što u ovom trenutku možemo, dođemo do pobede i tako uradimo sve što je do nas. Kalkulacije nas ne zanimaju, Partizan mora u svakoj utakmici da ide na pobedu", izjavio je Čanak za klupski sajt.

Bek Partizana Vanja Marinković veruje da crno-beli mogu da slome otpor Olimpije za razliku od prethodnih nekoliko susreta.

"Imamo obavezu prema dresu koji nosimo i prema sebi da u Ljubljani odigramo najbolje što možemo. Prva utakmica protiv Olimpije u Beogradu je završena njihovom pobedom nakon preokreta, iako smo većim delom imali prednost. Pretprošle sezone smo izgubili posle četiri produžetka, a sada želimo da stvari budu drugačije", zaključio je Marinković.

Utakmica između Partizana i Olimpije u 20. kolu ABA lige igra se u subotu od 21 čas u Ljubljani.

(FOTO: Star Sport)