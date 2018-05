Partizan je pobedio Metalac 91:79, ali trener crno-belih Nenad Čanak nije bio presrećan posle utakmice

Gosti iz Valjeva su 35 minuta parirali crno-belima u praznom Pioniru , ali nisu imali snage da se bore do kraja.

„Loš početak utakmice u smislu fokusa i koncentracije. Promašeni ziceri su nas uveli u neku apatiju. Ekipa Metalca ima kvalitet, imaju visinu, tri "petice" koje su po visini ABA igrači. Mikulić koji je izvanredan šuter i dva plejmejkera koji imaju kreaciju i slobodu u igri, a ti nisi na 100 odsto koncentracije. Ušli smo u velike probleme, jedina dobra stvar je pobeda“, kazao je Čanak.

Trener Parnog valjka napominje ipak da se ovakve stvari dešavaju kada se utakmice igraju svaka tri dana.

„Moramo nastaviti da gledamo unapred. Uvek će dolaziti do nervoze i to moramo da svedemo na najmanju moguću meru“, istakao je Čanak.