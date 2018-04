Utakmicama četvrtog kola nasavlja se takmičenje u Superligi Srbije, Partizan u subotu dočekuje Vršac sa ciljem da sačuva oreol nepobedivosti, ali i kako tvrdi trener Nenad Čanak, pokaže određeni napredak u igri u odnosu na prethodne utakmice.

"Želimo da protiv Vršca zabeležimo novu pobedu i svesni smo uloge favorita u sutrašnjoj utakmici. Da bi tu ulogu pretočili u pozitivan rezultat, moramo ostati fokusirani tokom čitavog toka meča. Vršac je u poslednja dva kola zabeležio dve ubedljive pobede, a u Beograd dolaze rasterećeni i spremni da kazne svaku našu grešku. Protiv Dinamika jesmo prikazali određeni napredak u igri, ali smatram da možemo i moramo puno bolje", zaključio je Čanak.

Centar Đorđe Gagić smatra da je samo maksimalno ozbiljan pristup utakmici način na koji crno-beli mogu do pobede.

"Ne smemo da dozvolimo sebi prazne minute, već moramo da radimo i da podižemo svoju formu da bi u plej-ofu bili na svom maksimumu. Vršac je ekipa koja će sigurno iskoristiti svaku priliku da nas kazni ukoliko im za to damo šansu. Zato moramo biti oprezni i maksimalno angažovani od početka do kraja", istakao je Gagić.

Utakmica između Partizana i Vršca igra se u subotu u hali Pionir od 19 sati.

