Košarkaši Partizana u ponedeljak će u Železniku u direktnom duelu sa domaćim FMP-om odlučivati o pobedniku B grupe Superlige. Crno-beli su u prvih šest kola ostvarili maksimalan učinak, a Panteri imaju jedan poraz i to od tima Nenada Čanka. Pobeda bi maltene osigurala lidersku poziciju, a čak i poraz sa manje od četiri poena razlike ostavio bi Partizan na tom mestu.

"Pred početak Superlige, mi smo naglasili koje su ambicije kluba. Sutra ćemo u Železniku biti u prilici da proverimo u kakvom su skladu naše ambicije i trenutne mogućnosti. Pobeda nam donosi prvo mesto i prednost domaćeg terena sve do finala. Sigurno je da FMP želi pobedu isto koliko i mi, tako da očekujem utakmicu na nivou plej-ofa", rekao je trener crno-belih, Nenad Čanak za klupski sajt.

Kapiten i povratnik na teren Novica Veličković kaže da Partizan mora u Železniku da pruži najbolju partiju od početka Superlige.

"Igramo praktično odlučujuću utakmicu pred plej-of. Želimo pobedu, ali da bi do nje došli moramo da pružimo svoju najbolju igru od početka Superlige. I kada dođe do grešaka, moramo da te greške jedan za drugog ispravljamo i da dišemo kao jedan od sad pa do kraja prvenstva", istakao je Veličković.

Utakmica je na programu u ponedeljak, 7. maja od 18 sati a ulaznica u slobodnoj prodaji neće biti.