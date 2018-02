Četvrtak je dan za kečeve!

Posle čak šest pobeda domaćih timova u prošlom kolu Evrolige, dve možda i najvažnije pobede na strani odneli su Himki i Olimpijakos i napravili određena pomeranja na tabeli. Tim iz Podmoskovlja ušao je u trougao na petom mestu sa Žalgirisom i Realom, koga je Olimpijakos praktično izbacio iz trke za drugo mesto!

Već u četvrtak igraju se četiri bitne utakmice u kojim će učešće uzeti četiri tima iz prvih osam na tabeli, ali i jedna ekipa koja iz prikrajka vreba i sanja prolaz u nokaut fazu.

Kolo otvaraju CSKA kao trenutno prvoplasirani tim Evrolige i Baskonija koja ima dve pobede zaostatka za osmoplasiranim Makabijem.

Posle rane eliminacije u četvrtfinalu Kupa kralja od kasnijeg osvajača trofeja Barselone tim Pedra Martineza nalazi se pred verovatno najtežim poslom u završnici prvog dela sezone – da uzme meru Armejcima koji od početka sezone imaju samo dva poraza na svom terenu.

Pritom, ne treba zaboraviti da Baskonija nije dobila CSKA u Moskvi već 13 punih godina i da je ruski gigant u seriji od 14 pobeda u tom nizu. Doduše, poslednje dve bile su jednocifrenom razlikom, u četvrtfinalu prošlosezonskog izdanja Evrolige, posle neizvesnih završnica. Ono što je obeležilo svaki od minulih šest mečeva jeste veliki broj poena – bar 168, a išlo se čak i na 196!

Gledajući sve parametre, očekujemo pobedu CSKA. Sve osim toga bilo bi istinsko iznenađenje.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 18:00 7167 EVRL Cska - Baskonia k 1&up> (173.5) 2,22 Čet 18:45 7168 EVRL Fenerbahce - Milano mh 1 (-9.5) 1,60 Čet 20:00 7169 EVRL Olympiakos - Valencia h 1 (-8.5) 1,90 Čet 20:45 7170 EVRL Unicaja - Maccabi T.A. ki 1 1,60 Ukupna kvota 10,80

Ovog puta verujemo u dobru odbranu Željkovog tima i preporučujemo da keca kombinujete s minus poenima.Milanski sastav odavno nije na evroligaškom nivou, zato se najčešće i kaže da je to odličan skup individualaca bez ikakve hemije. Fener u psolednje četiri godine na svom terenu nije imao problema sa Olimpijom, s tim da je u prethodna dva okršaja u Ulker Areni viđeno možda i nekarakteristično veći broj poena – 175 i 165.Fenerbahče na svom terenu dočekuje otpisani Armani sa željom da zadrži bar drugo mesto na tabeli. Ekipa Željka Obradovića imala je dovoljno vremena za odmor posle eliminacije iz domaćeg kupa već u četvrtfinalu od kasnijeg pobednika turnira Efesa, tako da u meč sa Italijanima ulazi sa svim raspoloživim snagama i u dobrom energetskom ritmu.

Olimpijakos ne bi trebalo da ima težak posao protiv Valensije, a posle velikog skalpa Reala pretprošle nedelje ima motiv više da uzme meru i Slepim miševima jer je u igri i dalje (bar) drugo mesto na tabeli. Valensija na poslednjih devet gostovanja u Evroligi ima samo jednu pobedu i to posle velike dramen nad Unikahom, dok u Pireju nije osetila slast pobede još od davne 2003. godine. Ovde je kec sigurica, možda čak i sa hendikepom.

Unikaha će probati da sruši Makabi zbog svog obraza, ali tako bi mogla čak i da pomogne Baskoniji u borbi za osmo mesto. Naravno, ukoliko Baski slave u Moskvi...

Unikaha na svom terenu sve ređe gubi u poslednja dva meseca, a borba za plej-of je i dalje u domenu teorije, pošto za Ponosom Izraela zaostaje tri pobede.

Dobra vest za tim iz Malage je ta da se u tim vratio Nemanja Nedović, što ga čini dodatno opasnijim.

EVROLIGA - 23. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,17) CSKA (20,0) Baskonija (5,50)

18.45: (1,10) Fenerbahče (23,0) Olimpija Milano (7,50)

20.00: (1,25) Olimpijakos (17,0) Valensija (4,40)

20.45: (1,60) Unikaha (14,5) Makabi (2,55)

Petak

18.00: (1,80) Himki (14,5) Panatinaikos (2,15)

18.30: (2,15) Efes (14,5) Žalgiris (1,80)

20.45: (1,70) Bamberg (14,5) Crvena zvezda (2,30)

21.00: (2,05) Barselona (13,5) Real (1,90)

