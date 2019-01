Okršaj Cibone i Olimpije u 16. kolu ABA lige mogao bi da odredi subinu kako jednima, tako i drugima (19.00, TV Arena Sport 2).

Trijumfom bi Cibona stigla do skora 7-9, što je tri pobede prednosti u odnosu na Krku. Prava senzacija bila bi da Krka dobila tri od narednih šest utakmica. Isto tako, Olimpija bi reckom došla do 6-10, što iz trenutne perspektive garantuje lakšu bitku za opstanak.

Ruku na srce, velika bi šteta bila da Cibona ili Olimpija ispadnu, budući da je reč o klubovima velike tradicije, velikih uspeha, ali i jednake količine nesnalaženja i lošeg poslovanja u modernoj košarci.

"Olimpija je favorit kao što je bila i u prvom delu sezone bez obzira na to što igramo kod kuće. Razlog je taj što je to tim koji je pravljen za borbu između četiri, pet ekipa u ABA ligi i imaju takav budžet da jednostavno zavređuju bolju poziciju nego što je ona na kojoj se trenutno nalaze. U odnosu na prvu utakmicu su se dosta promenili što se prvenstveno tiče trenera s kojim su dobili drugačiji koncept igre i dimenziju više, ali i nekih igrača. Takođe, i mi smo ostali bez dva Amerikanca a doveli smo Rogića i Pilepića tako da očekujem jednu sasvim drugačiju utakmicu od one u prvom delu. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe mada imamo dosta zdravstvenih problema. Prvenstveno mislim na Bundovića koji je upitan, jer je bez treninga cele nedelje i Marka Ljubičića koji ima dosta problema sa zglobom, ali poznavajući ga znam da će stisnuti zube i da će odigrati tu utakmicu. Očekujem dobru i neizvesnu utakmicu i nadam se da uz podršku s tribina možemo da dođemo do još jedne pobede u ABA ligi", rekao je trener Cibone Ivan Velić.

Kada je reč o Ljubljančanima, i oni su svesni koliko je ovaj duel u kom obe ekipe traže beg iz donjeg doma. Izuzev Crvene zvezde i možda Cedevite, ovo je verovatno najneizvesnija ABA liga u istoriji. Jedan poraz baca na dno, jedna pobeda u gornji dom...

"Utakmicom protiv Cibone nastavljamo borbu za beg sa dna. Pred nama je novi veliki izazov. Prošli vikend napravili smo veliki korak kad smo slavili protiv Mege. Cibona je dobra ekipa, s odličnim strelcima, ali i igračima koji kontrolišu igru na parketu. Imaju i dobrog trenera. Oni su ispred nas na tabeli, ali ova utakmica puno znači jer su praktično sve ekipe smeštene između četvrtog i poslednjeg mesta, na granici ostanka i ispadanja iz takmičenja", istakao je strateg Zmajčeka Saša Nikitović.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 19:00 7517 ABA Cibona - Olimpija Lj. up manje (158.5) 1,85 Ukupna kvota 1,85

ABA LIGA - 16. KOLO

Petak

Krka - Igokea 69:71

/Jošilo 27 - Milošević 16/

Subota

Zadar - Partizan 92:97 (82:82)

/Litl 20 - Pejdž 28/

Crvena zvezda - FMP 79:62

/Dobrić 14 - Jeremić 11/

Mega Bemaks - Mornar 82:80

/Atić 20 - Mićović 18/

Nedelja

19.00: (1,35) Cibona (16,0) Olimpija (3,50)

Ponedeljak

18.00: (1,55) Budućnost (14,5) Cedevita (2,70)

* Kvote su podložne promenama