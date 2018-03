Cilj je ispunjen

Mnogo važna pobeda!

U momentima dok su se računi svodili, a glave hladile, svlačionica Crvene zvezde bila je jedinstvena u stavu da je uspeh protiv Unikahe baš ono što je igračima i stručnom štabu bilo potrebno kako bi se u arhivu stavio vrlo težak period. Psihički i fizički.

Iskreni osmeh na licima to najbolje potvrđuju. Crvenoj zvezdi je baš to nedostajalo, iako je tim kao takav funkcionisao kao sat.

U sezoni tranzicije, korekcija u sistemu, trenerskih i kadrovskih promena, brojka od deset pobeda u Evroligi je sasvim zadovoljavajuća. Čak iako je do kraja ostalo još šest rundi, što ostavlja mogućnost za još koju recku, veliku pobedu i dodatno punjenje klupske kase. A, ko zna, možda i senzaciju u vidu plasmana u četvrtfinale. Teško jeste, pakleno, ali i dalje ništa nije izgubljeno.

"Ja ne gledam toliko daleko. Ima dosta bitnih stvari koje nas čekaju pre kraja koje nam život znače. Svesni smo, opet, šta nas čeka do kraja, sve najjače utakmice. Ovi igrači su željni dokazivanja u Evroligi, zato se nećemo predavati i igraćemo do poslednjeg momenta", kaže Milko Bjelica.

Barselona, Makabi, Real, Efes, Valensija, Olimpija dva puta, Žalgiris, Olimpijakos, Unikaha. To su skalpovi kojima Crvena zvezda može da se pohvali dosad. Na neke se čekalo i 40 godina (Real u Madridu), neki su došli po prvi put u istoriji (Olimpijakos)... Deset pobeda ove sezone, a otkako je Zvezda ušla u Evroligu - čak 52.

"Treba da budemo zadovoljni sa učinkom od deset pobeda dosad. To je velika stvar i još veća je biti ispred nekih evropskih teškaša. Mi ćemo se truditi dokle god je to moguće, radićemo na tome da odigramo ovako dobro i sledeću utakmicu, pa tako dalje. Ako se ukaže prilika - super, ako ne - verujem da će sve to na kraju da izgleda dobro", veruje Bjelica, čiju je dobru partiju Crvena zvezda čekala kao ozebao sunce.

Trijumf nad Unikahom trebalo bi da unese pravu dozu samopouzdanja u sistem kako bi se nadolažeći period lakše prebrodio, a opet i zaboravilo sve što je bilo na Kupu Radivoja Koraća i protiv Bamberga.

"Naš pad u formi bio je evidentan - na Kupu i protiv Bamberga nismo ličili na sebe. Ovo je bila prilika da se vratimo, da eliminišemo greške i igramo našu igru. Sledećih mesec i po dana su nam najvažniji".

Usponi i padovi tokom spartanskih sezona su neminovnost. Ono što se traži, iznad svega, jeste prava reakcija.

"Poslednje dve nedelje radili smo dosta na ispravljanju svih grešaka. Protiv Unikahe smo izgledali dosta dobro. Pobeda protiv Unikahe bilo kada, u bilo kom trenutku je velika stvar. Izvanredna ekipa, predvođena odličnim trenerom, bila je bliža četvrtfinalu od nas pred ovu utakmicu. Ovo je velika stvar za nas".

Ali, ni pored dobre igre, svakako bolje nego u prethodne dve sedmice, Crvena zvezda nije uspela na vreme da slomi duh Unikahe, pa je meč umalo dobio svoju meru drame.

"U jednom trenutku bilo je šest ili sedam poena za nas, a onda je jedan naš odbitak završio u njihovim rukama i primili smo trojku. Baš nismo imali sreće u tom trenutku. Verujem da smo odigrali bolje od njih i da smo zasluženo pobedili večeras".

Strpljivo su čekali saigrači i trener Dušan Alimpijević da Bjelica prebrodi lični pad u formi i nađe svoj put do onoga što ga je krasilo u prvom delu sezone - kada je bio Zvezdina udarna igla. Tokom uvodne dve četvrtine moglo se naslutiti da je na pravom putu, a onda je u trećoj pokazao šta zna. Sa osam vezanih poena i jednim važnim ofanzivnim skokom iskusni krilni centar unosio je samopouzdanje u ceo tim, što je na kraju dovelo do - pobede.

"Mi u napadu imamo dosta oružja od naših bekova, centara, pik'n'rol igre i igrača iz mladog pogona koji su u timu. Dobra stvar je što su svi dali svoj doprinos, to nas je i krasilo u nekom prethodnom periodu, kada smo bili u odličnoj formi".

Opet, zastala je knedla u grlu svim navijačima Crvene zvezde kada je posle oštrog kontakta s protivničkim saigračem Bjelica zatražio izmenu i otišao na klupu hramljući. Problem je bio u kolenu...

"U trenutku kada sam šutirao na levi poluhorog protivnički igrač mi je kolenima uleteo u živac i nisam osećao nogu, ni stopalo. Tražio sam izmenu. Srećom, nije ništa ozbiljno i brzo je sanirano".

Uprkos pobedi, Crvena zvezda ne miruje. Jer, u narednih mesec i po dana rešiće se dve najvažnije stvari - pitanje šampiona Jadranske lige i konačni plasman na tabeli Evrolige.

"Sada moramo da se okrenemo onom što nas čeka - da probamo naredne dve utakmice u ABA ligi da odigramo na isti način i da dočekamo plej-of na prvom mestu. Igokea nam je najvažnija u ovom trenutku, svima nam je važno da odigramo dobro i pobedimo".

Crvena zvezda narednu utakmicu igra u ponedeljak od 18 časova u Laktašima, gde će izaći na megdan Igokei.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star Sport