Crvena zvezda osvojila je Zlatibor, a najveći teret na svojim leđima izneli su Filip Čović, Alen Omić i Ognjen Dobrić - 89:75 (23:20, 27:17, 22:12, 17:26).

Triling branioca titule morao je da uzme stvari u svoje ruke i pogura crveno-bele do pobede, pošto su zajedno ubacili 56 od ukupno 89 timskih poena, od čega su Omić i Čović imali po 19, a Dobrić poen manje. Zanimljivo, Čović, Omić i Dobrić bili su i jedini Zvezdini igrači s dvocifrenim učinkom! Najbliži je bio Dejan Davidovac koji je odigrao vrlo dobru utakmicu i na kraju skupio devet poena, sedam uhvaćenih lopti, ukrao dve i podelio jednu loptu. Džejms Feldin je imao osam poena, ali uz vrlo loše procente (3/12 iz igre, 2/6 za tri), dok su svi ostali imali četiri poena ili manje. Povratnik u redove crveno-belih Pero Antić odigrao je nešto manje od 16 minuta i za to vreme skupio tri poena (1/4 iz igre) i pet uhvaćenih lopti.

Zvezda je tako stigla do drugog ubedljivog trijumfa na gostovanju u Superligi posle utakmice protiv Mladosti u Zemunu.

Zvezda je do pobede stigla najviše zahvaljujući šutu za tri poena. Crveno-beli su uspeli da skupe čak 14 pogodaka sa distance, ali iz čak 33 ispaljena hica. Domaćin jedino u tom segmentu igre nije mogao da parira rivalu, zbog čega je u finišu trećeg kvartala razlika iznosila i maksimalnih 27 poena! Zlatibor je, doduše, u završnih deset minuta utakmice uspeo da sačuva obraz pošto je prepolovio zaostatak, a posle dobre realizacije najboljeg igrača domaćih i najefikasnijeg igrača utakmice Dragoslava Papića za seriju 11:2, učinilo se da bi utakmica mogla da dobije i nešto neizvesniju notu. Zlatibor je prišao na samo jedanaest poena zaostatka (70:81). Ipak, detalj koji je usmerio meč na Zvezdinu vodenicu viđen je na tri i po minuta do kraja, posle verbalnog, potom i fizičkog okršaja Omića i Radomira Marojevića, kada su se dvojica centara sukobili, a Zvezdin dugajlija na kraju završio na parketu žaleći se na udarac u stomak. Marojević je tada zaradio nesportsku grešku, Omić pogodio slobodno bacanje, onda i koš posle ofanzivnog skoka, pa je Zvezda ponovo imala 14 poena viška. Ispostavilo se - bio je to Zvezdin potpis za trijumf u ovom meču.

Kod Zlatibora najbolji je bio Papić sa 22 poena (7/11 za dva), uz još četiri asistencije. Svetozar Popović bio je nadomak tripl-dabla sa 13 poena, 10 skokova i čak devet asistencija, ali i pet izgubljenih lopti.

SUPERLIGA SRBIJE, 9. KOLO

Subota

Grupa A

Tamiš - Mladost 102:81

/Vitković 26 - Svilar 16/

Zlatibor - Crvena zvezda 75:89

/Papić 22 - Omić, Čović 19/

Borac - Mega Bemaks 89:77

/Marinović 18 - Čarapić, Bitadze 13/

Grupa B

Nedelja

18.00: Metalac - Vojvodina

19.00: Dinamik - FMP

20.30: Vršac - Partizan

