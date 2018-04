Treći meč finalne serije između Crvene zvezde i Budućnosti podigao je mnogo prašine. Plavi su ga dobili s 78:77 i tako došli na korak od osvajanja Jadranske lige. Sada vode s 2:1 u seriji.

Posle utakmice Nebojša Čović je držao vanrednu konferenciju za medije u kojima je istakao nezadovoljstvo suđenjem i atmosferom koja je vladala u Podgorici u dvorani "Morača".

"Budućnost ima dobru ekipu, ali Zvezda ima bolju. Ovo je neviđena krađa, upozoravali smo šta se događa u ABA ligi ovih meseci i šta se sprema. Imali smo razgovor sa Iztokom Remsom jer smo razmišljali da li da izađemo na teren posle događaja od četvrtka. Zvezda je bila bolja ovog petka, ali je u trećoj četvrtini viđena neviđena krađa. Ništa nije bilo kako treba, viđeno je tendenciozno suđenje. Napravljeno je udruženje protiv Crvene zvezde. Možda smo pogrešili što smo izašli na teren". rekao je Nebojša Čović na vanrednoj konferenciji za novinare, a prenosi Blic.

Zatim je nastavio u još oštrijem tonu.

"Trebalo je da nam jave da ne dolazimo na utakmicu, Remsu je sve ovo rečeno, Hordov je u prvoj utakmici imao drugačiji pristup. On je znao da će suditi treću utakmicu u Podgorici i da mu je rečeno "Pazi kako sudiš prvu, dolaziš u Podgoricu". Napravljen je scenario da srpski klub ne sme da osvoji titulu u ABA ligi i taj scenario ima političku konotaciju. Izvršen je enorman pritisak na Beloševića u utakmici Budućnost - Cedevita. To nije u skladu sa propozicijama. Gde je Jovčić? Vojinović? Obrknežević? Napravljena je afera da Čabarkapa i Branko Jovanović rade za Crvenu zvezdu. To je onaj princip "Držite lopova". Ovo je bruka i sramota za regionalnu ligu i pitanje je da li će opstati. Pitanje je šta će sutra biti. Nijednu izjavu do ove nisam dao. Istu ovu izjavu bih dao i da je dobila Crvena zvezda. O Javoru, drvetu znamenitom, bolje i da ne pričam. Majkića smo upoznali u trećoj polufinalnoj utakmici protiv Mornara. Nikada ove sudije nisu bile prve", istakao je Čović, a javlja Blic.

I nije se zaustavljao...

"Srpskim klubovima nije dozvoljeno da ove godine budu prvaci ABA lige. Videli ste kako je Budućnost ugošćena u Beogradu. Pa mi se svi prepadosmo što smo došli ovde. Suđenje je bilo skandalozno, ovo je otimačina, krađa... Ovog petka sam prvi put video svašta, još je samo ostalo da sudija da za protivničku ekipu koš. Ovde Javor sudi kako mu narede i kako mu se objasni. Neće da vidi instant riplej da je pogrešio, jer je ta tvrdoglava mazga promenjenog identiteta. I to smo isto rekli, nemojte da gurate Javora jer imamo loše iskustvo. Pitam se kako je moguće da se sudije znaju četiri meča unapred? Oni su određeni na proslavama, to vidimo. Ti ljudi su uhvaćeni u laži. Videćemo u subotu šta će biti. Uporedite "Pionir" i "Moraču". Ovo je bruka i sramota. Naša najveća nesreća je što se mi srpski klubovi ne držimo zajedno, već vidite šta nam mešetari rade. Oko 40-50 Zvezdinih navijača u Moskovskoj ulici je danas zaustavljeno. Isto bih vam sve ovo rekao i da je Lesor ubacio poslednji koš. Zabranjeno je da srpski klub bude prvi... Ako im se scenario ispuni do kraja, ko će da uruči pehar u ABA ligi, a to neće biti po propozicijama? Nedelja je veliki dan", rekao je Čović.