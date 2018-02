Čović: Ovo je već mazohizam, razmišljam da odem

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović otkrio je da ozbiljno razmišlja o tome da napusti Mali Kalemegdan i stavi tačku na funkciju koju obavlja od 2011. godine.

Čović je poručio da se to sigurno neće desiti pre kraja sezone.

„Istina je, razmišljam o tome. Razlog tome je što ovo već postaje mazohizam. Svaki dan imate raznorazne komentare, napade… Da li sam dobro uradio ovo ili ono. Sve je to u redu, samo nemojte da izmišljamo stvari. Videćemo, prvo da završimo sezonu“, poručio je Čović novinarima u dvorani Aleksandar Nikolić.

On je objasnio da je su neistinite priče koje se pojavljuju i da su to „spinovanja koja idu sa više strana“.

„Ako me pitate da li sam siguran u ovo ili ono – nisam siguran. Da li te priču idu tamo ili negde drugo. Mislim da one idu više od našeg sportskog rivala. I to je isto pokušaj spinovanja. To da je Andrej Vučić uporno protiv Nebojše Čovića. Dajte dokaze da je to tačno. I to je projekat priče 'KK Crvena zvezda je državni projekat' koji puni Aleksandar Vučić preko države basnoslovnim parama. Imamo pomoć, ali ništa manju nego što dobija Partizan, verovatno i manju“.

Konferenciju za novinare je, inače, sazvao prvi čovek Crvene zvezde kako bi zajedno trenerom Dušanom Alimpijevićem, kapitenom Brankom Lazićem i najiskusnijim igračem Perom Antićem demantovao pisanja pojedinih medija o sukobima u svlačionici crveno-belih i za to optužio KK Partizan. Kako je objašnjeno - zbog skretanja pažnje sa skrnavljenja pehara Kupa Radivoja Koraća.