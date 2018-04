Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović imao je sastanak sa predstavnicima ABA lige povodom svih događaja koji su usledili posle treće utakmice finalne serije između Crvene zvezde i Budućnosti (2:1 u seriji za Podgoričane).

Čović je jutros najavio da Zvezda gotovo sigurno neće igrati večerašnji duel, a posle sastanka sa predstavnicima ABA lige rekao je da još nije doneta konačna odluka, da Zvezda traži ekspertizu suđenja na trećoj utakmici i da se igrači spremaju za meč kao da će igrati.

"Nema definitivne odluke. Zvezda večeras neće igrati utakmicu, ukoliko se ne napravi ekspertiza sinoćnjeg meča. Ne možemo tu utakmicu da priznamo jer se dogodila oružana pljačka u trećoj četvrtini, kazao je Čović i uputio oštre reči ka sudiji Javoru.

Čović je spreman da “zaštitu potraži i u međunarodnim institucijama”.

“Od ovog trenutka neću više da budem predsedavajući ABA lige. Tražim ekspertizu da potpišu i kažu da li je utakmica bila regularna. Pokradeni smo i imamo pravo po međunarodnim zakonima da tražimo odštetu. Ne priznajemo ni propozicije lige u ovakvoj situaciji”, istakao je Čović.

Da li se ekipa Zvezde odmah vraća za Beograd?

“Igrači se pipremaju kao da će se igrati. Čekamo ekspertizu. Dobili su mišljenje od nas. Nemamo normalan tretman od početka sezone”.

Razočaran je i odnosom ljudi iz podgoričkog kluba prema Zvezdi.

“Mi smo ljudima iz Budućnosti obezbedili odlične uslove, mirno su šetali sa porodicama u Beogradu i to je super. Nisam imao ovde komunikaciju sa Bokanom jer to ne mogu da radim sa nekim ko me evidentno krade, a to je kao sve slučajno. Sve se radi da Srbija nema prvaka ABA lige”, rekao je Nebojša Čović.

Utakmica je zakazana za 21 čas. Ostaje da se vidi da li će se igrati.