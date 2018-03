Crvena zvezda i TOP 8 - da li je realno?

Teorija kaže - moguće je. Ali, zdravi razum jasno rezonuje da se radi o (ne)mogućoj misiji.

Crvena zvezda i četvrtfinale. Tema o kojoj se u zvezdaškoj javnosti i dalje govori, mada situacija nije blistava. Najslađa misao svakog iskrenog navijača. Ne i opcija vredna ozbiljnijeg razmišljanja na Malom Kalemegdanu. Ne zato što ne postoji želja, već zato što je put do plej-ofa posut trnjem.

Ipak, Milko Bjelica je na otvorenom treningu u četvrtak uveče poslao jasan signal da će se Crvena zvezda boriti za prolaz dalje sve dok postoji i tračak nade. On se, negde daleko na horizontu, pojavio nakon što je CSKA savladao Makabi u Tel Avivu. Pobeda nad Unikahom (TV Sportklub, 19.00) u dvorani Aleksandar Nikolić dodatno bi razbuktala tu iskru koja sada tek gorucka.

Koliko je, zapravo, realno nadati se prolazu u narednu fazu elitnog takmičenja?

Crvena zvezda u ovom trenutku ima devet recki, tri manje od osmoplasiranog Makabija, uz utakmicu manje. Gledajući da ima lošiji skor iz dvomeča sa Baskonijom, kao i da nije dobro prošla u međusobnom duelu sa Ponosom Izraela, Crvena zvezda mora da se nada pravom čudu. U prevodu - da Makabi izgubi još četiri utakmice u poslednjih šest kola, a Baskonija da poklekne makar tri puta. Prosto, da na kraju ima pobedu više od Makabija. Prvo treba nadigrati Unikahu, koja ima pobedu više, kako bi se anulirao neuspeh u Malagi (65:79). Pobeda od bar 15 poena razlike bila bi idealna.

Poraz od Bamberga bio je možda i ključni trenutak evroligaške sezone za crveno-bele zato što pogled u budućnost ne uliva previše nade. Posebno u završna četiri kola, kada Crvenu zvezdu čeka paklen raspored. Gostovanje Panatinaikosu 20. marta, pa okršaj sa Fenerbahčeom u Beogradu dva dana kasnije. Zatim dolazi Real, a za kraj ostao je najteži posao - odlazak u Moskvu na noge CSKA!

Dakle, vrlo nepovoljan program za jadranskog šampiona, koga paralelno sa evropskim čekaju i borbe upravo u regionalnom takmičenju. Polufinale Jadranske lige po kalendaru startuje 18. marta, dakle dva dana pre leta u Atinu, a samo tri dana posle utakmice s Valensijom. A, samo dva dana posle Fenera dolazi i drugi meč doigravanja, da bismo onda došli do pomalo bizarne situacije. Naime, utakmica sa madridskim Realom zakazana je za 30. mart, dok je potencijalni treći susret u polufinalu ABA lige dan kasnije. To već u startu znači da će doći do pomeranja u rasporedu regionalnog takmičenja, u slučaju da Crvena zvezda ne reši ABA plej-of u dva meča.

Kada se sve sabere, uključujući i okršaj sa Cibonom u Beogradu za kraj ligaškog dela 12. marta, Crvena zvezda bi u tri sedmice do kraja marta mogla da odigra ukupno sedam utakmica. Što na papiru ne deluje kao veliki broj, ali gledajući sam značaj istih, kao i stalna putovanja, oduzima mnogo energije.

„U narednih mesec i po dana dosta dobrih stvari možemo da dobijemo. Posle poraza u finalu Kupa treba da razmišljamo samo o sledećoj utakmici, da probamo da dođemo u našu prepoznatljivu formu“, rekao je Bjelica.

Nije Crvena zvezda u povoljnoj situaciji, a nije ni Makabi. Izabranike Nevena Spahije će do kraja samo dva puta igrati na svom terenu - protiv Himkija i Panatinaikosa (dva direktna konkurenta u borbi za što bolju poziciju unutar prvih osam), ali i gostovanja Efesu, Valensiji, Feneru i Baskoniji, koja je prva na listi za otimanje tog osmog mesta. Suprotno od Makabija - Baskonija će čak četiri puta istrčati na parket dvorane Fernando Buesa (Žalgiris, Bamberg, Makabi, Efes), uz gostovanja Valensiji i Barseloni, takmacima koji nemaju takmičarski motiv zbog loše pozicije na tabeli.

Crveno-bele u sledeće dve nedelje čeka „španski blok“, odnosno Unikaha, pa Barselona u Blaugrani i Valensija u Beogradu. Ukoliko se tu ne ostvari bilo kakav pozitivan rasplet - za Zvezdu je izgubljeno četvrtfinale. Što i nije strašno gledajući na sve okolnosti koje su snašle Zvezdu od prošlog leta do sada.

"Mnogo je razloga da igramo dobro. Od početka sezone stalno to potenciramo. Iako u Evroligi nemamo imperativ i već smo prebacili broj pobeda koji su nam predviđali, važnost tih mečeva je nemerljivo velika. Samo pod uslovom da u svakom meču tražimo pobedu, možemo da konstatujemo šta je bilo dobro, a šta loše. I tako razmišljamo od prvog dana. Kroz sve utakmice u kojima smo dobijali velike protivnike, raslo je i samopouzdanje. Takođe, svest o našem kvalitetu je bila mnogo brže jasnija nego što bi bila bez tih duela u Evroligi. Kada na sve to vežemo i trenutak u kome se nalazimo, onda je potpuno jasno dan nam je mnogo važno da se što pre vratimo dobroj igri i formi", jasan je Dušan Alimpijević.

Zato ne treba zaboraviti da crveno-beli do kraja svakako imaju finansijski motiv da ostvare što više pobeda, jer svaka recka donosi novih 37.000 evra u klupsku kasu. Odnosno, da je posle loših izdanja protiv Partizana u finalu Kupa i Bamberga u Nemačkoj Zvezdi potreban vetar u leđa i jedna dobra utakmica da bi se sve zaboravilo. I ono sa terena i ono van njega...

CRVENA ZVEZDA - mečevi do kraja

2. mart: CRVENA ZVEZDA - Unikaha

9. mart: Barselona - CRVENA ZVEZDA

15. mart: CRVENA ZVEZDA - Valensija

20. mart: Panatinaikos - CRVENA ZVEZDA

22. mart: CRVENA ZVEZDA - Fenerbahče

30. mart: CRVENA ZVEZDA - Real Madrid

6. april: CSKA Moskva - CRVENA ZVEZDA

MAKABI TEL AVIV - mečevi do kraja

8. mart: Efes - MAKABI TEL AVIV

15. mart: MAKABI TEL AVIV - Himki

20. mart: Fenerbahče - MAKABI TEL AVIV

22. mart: MAKABI TEL AVIV - Panatinaikos

29. mart: Baskonija - MAKABI TEL AVIV

6. april: Valensija - MAKABI TEL AVIV

UNIKAHA MALAGA - mečevi do kraja

2. mart: Crvena zvezda - UNIKAHA

9. mart: CSKA Moskva - UNIKAHA

16. mart: UNIKAHA - Panatinaikos

21. mart: UNIKAHA - Barselona

23. mart: Bamberg - UNIKAHA

30. mart: UNIKAHA - Olimpijakos

5. april: Fenerbahče: UNIKAHA

BASKONIJA - mečevi do kraja

8. mart: Valensija - BASKONIJA

15. mart: BASKONIJA - Žalgiris

21. mart: BASKONIJA - Bamberg

23. mart: Barselona - BASKONIJA

29. mart: BASKONIJA - Makabi Tel Aviv

5. april: BASKONIJA - Efes

EVROLIGA - 24. KOLO

Četvrtak

Žalgiris - Barselona 90:74

/Tupan 21 - Oriola 18/

Makabi Tel Aviv - CSKA Moskva 73:93

/Kol 13 - De Kolo 19/

Valensija - Brose Bamberg 86:70

/Abalde 18 - Musli 14/

Milano - Efes 77:64

/Embaj 14 - Vims 19/

Baskonija - Himki 87:77

/Bobua 16 - Šved 23/

Petak

19.00: (1,70) Crvena zvezda (14,5) Unikaha (2,30)

20.15: (1,50) Panatinaikos (14,5) Olimpijakos (2,85)

21.00: (1,50) Real Madrid (14,5) Fenerbahče (2,85)

