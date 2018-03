Probali su sa Jorgosom Barcokasom - nije vredelo! Dovođenje Sita Alonsa nije donelo nikakvu značajniju promenu, a onda se Barselona okrenula svom čudotvorcu - Svetislavu Pešiću.

Posle godina lutanja u magli i velikih ulaganja Barselona je konačno pronašla čoveka koji je dobro plaćene zvezde i kvalitetne individualce znao da postroji i od njih napravi tim. Popularni Kari se posle 14 godina pauze vratio na mesto uspeha, tamo odakle je otišao sa dve španske titule, jednom Evroligom i Kupom kralja u džepu. I, odmah napravio čudo. Pobeda nad Realom u finalu Kupa kralja i osvajanje prvog trofeja posle tri godine dočekan je u Kataloniji s velikim oduševljenjem. Za tako nešto bilo je dovoljno samo devet dana rada.

Posle toga usledila su još dva velika skalpa - novi Kraljevskom klubu, ali u ACB ligi (94:72), da bi se sinoć dogodila i istorijska pobeda nad Olimpijakosom usred Pireja (90:63). Evroliga je i ove sezone izgubljena, a prvi organizator igre Toma Ertel veruje da bi stvari bile drastično drugačije da je popularni Kari preuzeo kormilo Barselone ranije. Toliko da bi Barsa verovatno igrala četvrtfinale elitnog takmičenja.

"Baš smo razgovarali o tome dok smo sedeli na klupi tokom meča s Olimpijakosom. Da je Pešić ranije došao sigurno bismo igrali četvrtfinale", uverava Ertel u razgovoru za Eurohoops.

Francuski plejmejker igra košarku u drugoj dimenziji otkako mu je učitelj Svetislav Pešić. U Kupu kralja beležio je gotovo 14 poena, 10 asistencija i četiri skoka i bio je Barsin lider. Pritom, uzeo je i MVP zvanje turnira u Las Palmasu.

"On mi je dao slobodu, zbog njega imam više samopouzdanja. Stvarno veruje u mene, bez obzira da li se radi o napadu ili odbrani. Verujem da sam dosta napredovao u odbrani i svi to mogu da vide. Trudim se da naučim što više od njega. Svi se osećamo bolje na terenu, svi znaju svoje uloge i to se oseća u igri. Siguran sam da smo kao tim napredovali mnogo i nadam se da će biti još bolje u nastavku sezone".

Ertel je protiv Olimpijakosa prestigao legendu Tea Papalukasa na listi najbolji dodavača Evrolige i sada ima 981 asistenciju na 172 utakmice. Sledeći cilj mu je ulazak u TOP 3, gde se nalaze Miloš Teodosić (1.126), Vasilis Spanulis (1.237) i Dimitris Dijamantidis (1.255).

"Znam ko je sve iznad mene. Ali, svi oni imaju više utakmica od mene. Nadam se da će se Spanulis jednog dana penzionisati i da ću ja biti među tri najbolji asistenta Evrolige".

Foto: Star Sport