Da li će neko platiti kartu da gleda meč u kome je razlika 52 poena?

Novo izdanje Kupa Radivoja Koraća donelo nam je novo merenje snaga između abaligaša i ekipa iz KLS lige. Prošle godine bilo je prilično mučno gledati četvrtfinalne okršaje jer je delovalo da klubovi iz naše domaće lige ne mogu ni da okrnje favorite, dok je ove godine stvar bila dosta drugačija. I možemo da kažemo da su napraviili pozitivan korak unapred i smanjili razliku u kvalitetu i rezultatu.

Bacimo se odmah na brojke kako bi nam bilo lakše - prošle godine su KLS ligaši poraženi u sva četiri meča ukupnom razlikom od 118 poena u četiri meča, a ove godine je ta ukupna razlika 67 poena. Prostom matematikom možemo da dođemo da zaključimo da je razlika duplo manja. Ili da su KLS ligaši bolji nego prošle godine.

Da li je to tako?

Za ovakvo poređenje bilo bi idealno da je učestvovalo istih osam ekipa, ali zato imamo četiri ista tima iz ABA lige pa i to može da bude kontrolni parameter za poređenje.

Možemo da se oslonimo i na ukupan utisak i da zaključimo da je razlika bila manja između ekipa sa različitih nivoa košarke. Prošle godine su lagano “pucali”, pa smo imali i situaciju da jedna ekipa, poput Vršca, izgubi 52 poena razlike od Crvene zvezde. Ove godine to nije bilo tako. Najubedljiviji poraz je zabeležio Metalac (33 poena), ali su ovi ostali bili na “pristojnoj” razlici od šest, 13 i 15 poena razlike. Što je svakako napredak.

Da ne govorimo o tome da smo bili u situaciji da prisustvujemo mogućoj pravoj senzaciji u meču Zvezde i Borca iz Čačka gde su Čačani imali dva slobodna bacanja na sedam sekundi pre kraja pri nerešenom rezultatu i prednost od osam poena tri i po minuta pre kraja. To je prava draž Kupa, da manji može da se suprotstavi većem. To dovodi navijače u dvoranu i donosi boljitak i u popularnosti igre i u napretku igrača iz, uslovno rečeno “manjih” ekipa.

Da li će neko da plati kartu da gleda meč u kome je razlika između ekipa 52 poena?

Verujemo da su mnogi bili začuđeni tako dobrom otporu hrabrih Čačana velikoj Zvezdi, ali i onome što je debitant Zlatibor iz Čajetine pokazao protiv Partizana. Ekipa koja je sedma u KLS ligi igrala je egal poluvreme sa takvim imenom u srpskoj i evropskoj košarci. Svakako pozitivna stvar za sve one koji su za razvoj košarke u manjim gradovima širom Srbije.

Naravno, postoji tu i druga strana medalje. Da li su ovi rezultati plod bolje igre manjih timova ili pada u kvalitetu kod abaligaša? Nadamo se da je ovo prvo.

“Znam ekipe iz KLS lige, igrao sam tamo ove sezone za Spartak. Dosta su kvalitetne ekipe, ima dosta iskusnih igrača. Dobri su”, rekao je kratko košarkaš Partizana Nikola Tanasković koji ima dvojnu licencu pa je nastupao i za Subotičane ove sezone.

Šta se pokazalo kao glavni graničnik između ovih ekipa?

Pre svega suvi kvalitet. Timovi iz ABA lige imaju daleko skuplje timove, sa strancima i svim što ide uz novac. Na parketu se pokazalo da su rotacije tih timova duže, te da je faktor fizičke pripremljenosti apsolutno prisutan i veoma važan. Zato je Zlatibor igrao dobro prvih 20 minuta, a onda potpuno pao.

“Razlika je pre svega u fizičkoj spremi, u par pozicija, ne u svim. Neki igrači iz KLS lige mogu da igraju u sistemima kao što je ABA liga. Ja sam došao iz KLS-a na primer i igram u FMP-u. Uklopio sam se uz pomoć saigrača i trenera. Problem je u rosteru, igraju sa šest, sedam igrača koji igraju po 40 minuta i to je fizički neizvodljivo”, mišljenje je Marka Jeremića.

Manjak u talentu je teško nadoknadiv, ali barem u fizičkoj spremi KLS ligaši mogu da ispariraju jačim timovima. A to ne rade. I tu dolazimo do propusta struke, propusta igrača i manjeg profesionalizma. Ako ne možeš da pogodiš trojke 5/6, onda možeš da trčiš koliko i protivnik. To je stvar isključivo treninga, a ne talenta. I tu KLS zaostaje. Naravno - tu ima veliki ulog i dužina klupe.

Pomalo je paradoksalno da su ove godine FMP i Mega daleko lakše izašli na kraj sa svojim protivnicima nego Partizan i posebno Crvena zvezda. Videćemo da li je to neki nagoveštaj pred današnje polufinalne obračune u kojima se sastaju Crvena zvezda - FMP (17h) i Partizan - Mega (21h).

Opet su u završnici sve četiri ekipe iz ABA lige.

Rezultati četvrtfinala 2017. godine

FMP - Spartak Subotica 77:58

Crvena zvezda - Vršac 99:47

Mega Leks - Dinamik 84:57

Partizan - Dunav Stari Banovci 80:60

Ukupna razlika: 118 poena

Rezultati četvrtfinala 2018. godine

FMP - Metalac 101:68

Crvena zvezda - Borac Čačak 85:79

Mega Bemaks - Dinamik 94:79

Partizan - Zlatibor 67:54

Ukupna razlika: 67 poena

PIŠE: Strahinja Klisarić