Posle kiše obično dođe sunce. Partizan je vezao dva nezgodna poraza na teškim gostovanjima Zenitu i Budućnosti, ali se sada vratio u halu Pionir gde će dočekati Valensiju u, sada je to izvesno, utakmici koja će odrediti i sudbinu eventualnog plasmana crno-belih u Top 16 fazu Evrokupa.

Ali, prvi strani trener u istoriji kluba iz Humske, Andrea Trinkijeri poprilično je miran i optimističan, iako svestan svih gluposti koje je ekipa pravila i u pobedama i u porazima u prethodnom periodu. Italijan prosto širi neku vrstu umerenog, ali zaraznog optimizma i uoči duela sa Valensijom zaista deluje kao čovek sa vizijom koji gleda malo širu sliku.

"Očekivanja su da budemo malo bolji. Imali smo dve dobre utakmice, ali bez dobrih rezultata. Šta to znači? Da ekipa ide u pravom smeru, ali da nešto fali. Ne možemo to nešto da nađemo sami, ali to je cilj. Mislim da smo svaki dan malo bolji, ali kad dođe utakmica, kao da nas ta želja da pokažemo napredak malo 'zezne'. Da nije bilo pet, šest glupih grešaka, dobili bi utakmicu u Podgorici", rekao je Italijan uoči duela sa Valensijom.

U prvoj utakmici dva kluba, Partizan, tada još pod vođstvom Nenada Čanka, pružio solidan otpor u Valensiji, čak uveo meč i u neizvesnu završnicu, ali presudilo je iskustvo domaćina koji je slavio sa 79:71.

Ali, ta razlika iz prve utakmice u ovo trenutku je potpuno nebitna za Partizan koji se bori za četvrto mesto, a eventualna pobeda bi ga, dva kola pre kraja prve faze dovela u dobru situaciju sa realnim šansama za plasman u Top 16 fazu. Sa druge strane, poraz bi praktično crno-belima zatvorio ta vrata.

"Valensija baš nije najbolji kandidat da nam vrati sunce posle ovog katastrofalno kišovitog vremena, ali, igramo kod kuće, to je za nas jako važno zbog podrške navijača koja je uvek tu i kad rezultati nisu onakvi kakve želimo. Ali, shvatio sam zašto imamo tu podršku - ekipa na terenu, uprkos greškama, daje sve od sebe. To je prva stvar koju sam pitao kada sam došao. Energija mora uvek da bude maksimalna. Protiv Valensije će energija da bude jako važna, ali i glava".

Istovremeno, španska ekipa će imati dodatni motiv, jer bi joj eventualna pobeda i teoretski osigurala plasman u Top 16 fazu.

"Igramo protiv ekipe koja je jako pametna i ikusna i kaznjava svako glupo rešenje. Šuterski tim, gledam statistiku, imaju pet šest igrača sa šutem za tri preko 45 posto. Boli me glava. Ako ćemo da probamo da odigramo taktički, nećemo imati nijednu šansu. To mora da bude takva energija, snaga, koncentracija 40 minuta. To je jedini način, nema drugog".

U razgovoru sa novinarima uoči utakmice sa španskim klubom Trinkijeri je priznao da prvi put u trenerskoj karijeri nije toliko ljut zbog poraza.

"Najgora sam osoba na svetu kada moja ekipa gubi. Ali, možda prvi put u životu, gledam to iz drugog ugla. Moja ekipa još nije spremna da dobije teške utakmice, ali uopšte me ne brine da li ćemo vezati jednu dve tri utakmice. U ovom trenutku i Budućnost je bolja, igra evroligu, ima 15 puta veći budžet. Ali, ne smeta mi to. Želim da dobijemo neke utakmice, da se ekipi podigne samopouzdanje. Ako ova ekipa shvati šta može, onda će zaista da bude zanimljivo."

Kada je u pitanju zdravstvena situacija u timu, Džok Lendejl je rovit, kao i Rade Zagorac koji će opet nositi zaštitnu masku zbog operisanog nosa.

"Radetu nije lako, talentovan je igrač i sa maskom ne vidi dobro, trebaće nam i on i Lendejl. Videćemo kad počne utakmica da li će i koliko biti spremni", zaključio je Trinkijeri.

EVROKUP - 8. kolo

GRUPA A

Monako – Ulma 84:81

/Kikanović 22 – Grin 18/

Andora - Crvena zvezda 91:80

/Albisi 19 - Regland 20/

Sreda

21.00: (1,85) Breša (14,0) Galatasaraj (2,10)

GRUPA B

Sreda

18.00: (3,90) Tofaš (16,0) Lokomotiva Kubanj (1,30)

19.30: (1,07) Cedevita (25,0) Arka (8,50)

20.00: (1,17) Alba (20,0) Limož (5,50)

GRUPA C

Utorak

Turk Telekom - Asvel 78:83

/Bilan 23 - Reding 19, Štimac 15, 5sk/



Sreda

18.00: (1,15) Zenit (20,0) Trento (6,00)

19.00: (2,70) Partizan (14,5) Valensija (1,55)

GRUPA D

Sreda

19.30: (1,80) Frankfurt (14,5) Lijetuvos Ritas (2,15)

20.30: (3,50) Torino (16,0) UNIKS (1,35)

20.45: (1,85) Unikaha (hendikep -17.5) Mornar (1,85)

