Da li se to Klivlend spremio za Lebronov odlazak?

Poslednji dan prelaznog roka u NBA ligi bio je potpuno u znaku Klivlenda. Kavsi su u samo jednom satu dobili Džordana Klarksona, Lerija Nensa Džuniora, Rodnija Huda i Džordža Hila i zaštićenog pika druge runde nadolazećeg Drafta, a ostala bez Derika Rouza, Dvejna Vejda, Džaea Kraudera, Čeninga Fraja, Imana Šamperta i svog pika iz prve runde ovogodišnjeg Drafta. Sve sa nadom da se spasi turbulentna sezona.

Klivlend je posle izgubljenog leta i lošeg poslovanja sa građenjem rostera napravio radikalan potez i drastično promenio izgled tima, a samo vreme će pokazati može li aktuelni vicešampion da stvori pravu hemiju do starta plej-ofa. Roster sada ima izraženiju atletsku komponentu i vidno je podmlađen, ali mu i dalje nedostaju dva najvažnija elementa - dominantni centar i kvalitetan plejmejker. Što je Klivlend od početka i tražio, a kao dva najveća kandidata figurirali su Deandre Džordan i Kemba Voker.

Zbog toga se u košarkaškoj javnost s druge strane bare ponelo logično pitanje - da li se to Klivlend već sada pripremio za odlazak Lebrona Džejmsa? Višestrukom šampionu NBA lige praktično na leto ističe ugovor sa Kavsima, pošto je naredna godina opciona za njega. Situacija je takva da bi Lebron po prvi put otkako se vratio u rodni grad mogao da postane slobodan igrač i da niko ne zna šta su njegove konačne namere.

Generalni menadžer Kavsa Kobi Altman veruje, ipak, da će ovaj tim ponovo biti zabavan za gledanje.

"Jako sam uzbuđen zbog novih momaka, ali i zbog toga što će doneti u igri Kavsa. Biće energičniji tim, bićemo ponovo zabavni za gledanje i ljudi će želeti da budu uz nas", kaže Altman i uverava:

"Nisam želeo da se odreknem Ajzee Tomasa. Kada u klub dovedete igrača takvog kalibra kakav je Tomas, sebično želite da taj posao uspe. Uradio je stravično mnogo kako bi se vratio u pravo takmičarsko stanje posle teške povrede. Svaka mu čast zbog svega što je uradio za nas i zato što se vratio jači".

Kako tvrdi Altman - Tomas se jednostavno nije uklapao u sistem.

"Morate da znate kako da uklopite sve elemente u sistem. Moj nekadašnji šef Dejvid Grifin je jako dobro znao to. Poslednjih meseci smo imali priliku da sagledamo situaciju iz više uglova i shvatili neke stvari".

Što se Dvejna Vejda tiče, dolascima Rodnija Huda i Džordana Klarksona, te implementacijom Džedija Osmana u sistem, prekaljeni as bio je suočen sa ozbiljnim umanjenjem minutaže, što Altman nije želeo da dozvoli. Rastanak je bio jedino rešenje.

"Zapitao sam se: 'Da li bi bilo fer prema Dvejnu? Da li smo ga zato doveli?' Zato smo istražili mogućnost da ga vratimo u Majami. Želeo sam da budem siguran da prvo Lebron Džejms obavi razgovor s njim. Ne treba da podsećam da je Vejd najvećim delom i došao u Klivlend zbog Lebrona. Posle svega Dvejnu smo dali mogućnost da se vrati kući. Verujem da je njegova porodica presećna zbog raspleta".

Mada nije želeo da imenuje nikog, Altmann je priznao da se novajlije uklapaju u njegovu viziju budućeg izgleda tima i da su to baš igrači kakve je želeo u Ohaju.

"Želimo fontane, ne izduvne cevi. To je ono što sam hteo da napravim. Da dovedem fontane (mlade, poletne igrače prim. aut.) i verujem da sam u tome uspeo. Verujem da smo s igračima koje smo dobili iz Bostona sebi omogućili da iskoristimo situaciju i dobijemo mlade igrače, koji će doneti mnogo toga pozitivnog u građenju nove kulture tima".

Prema informacijam ESPN, izvor blizak Lebronu Džejmsu otkrio je da je najbolji igrač današnjice bio oduševljen radom cele uprave u poslednjem danu prelaznog roka.

"Verujem da ćemo s novim igračima uspeti da regenerišemo Lebrona, a to je ključan momenat za nas. Lebron je dobar čovek, on diktira situaciju. Najteže od svega bilo mi je da ga vidim tako...", ostao je nedorečen Altman, ali je nastavio:

"Ne želim da kažem da nije verovao u ovaj tim i biću vrlo oprezan pa ću reći da će se Lebron svake veče takmičiti na vrhuncu svojih mogućnosti kako bi odveo Klivlend u novo finale. Pre svega, želim da vidim novi entuzijazam u njemu i osećaj zadovoljstva u svakom minutu svakog dana".

Set novih igrača priključiće se ekipi u Atlanti u petak. Kavsi su na put poveli i kompletan medicinski i doktorski tim, kako bi se u petak obavili neophodni pregledi. Ono što je zanimljivo jeste da će svi trejdovi dobrano olakšati klupski budžet, pošto će morati da isplati čak 50.000.000 dolara u penalima zbog poreza na luksuz. Navodno, prvi čovek Kavsa Dan Gilbert je svesno ušao u ovaj finansijski poduhvat kako bi obezbedio Lebronu tim po želji.

Doduše, to i dalje ne znači da će Džejms produžiti saradnju sa Klivlendom, pošto se i dalje nisu povele apsolutno nikakve priče o novom ugovoru.

"Izuzetno sam zahvan gospodinu Grifinu zbog želje da investira novac na ovako visokom nivou i što gleda u budućnost. To je stvarno neverovatno. Samo pokazuje kolikof kao vlasnik vodi računa o svemu i želi da bude pobednik. Ljudi pričaju o tome koliko je zapravo on umešan u poslovanje kluba, a to su smešne priče. Zamislite da imate klub vredan dve milijarde dolara i da sve posmatrate s distance? Ne verujem da bi iko radio tako nešto".

Na kraju Altman je sumirao utiske rada kompletne uprave u poslednjem danu transfer pijace.

"Da li smo na početku verovali da ćemo uraditi ovoliko posla? Ne, i niko nije znao kako će to uticati na tim. Sada znamo da će ekipa imati mnogo više atleta, da će biti mlađa i stvarno smo zadovoljni igračima koji su dodati u sistem. Sada imamo Lebrona Džejmsa i njegov tim, na vreme smo otkrili da je vreme da se uradi reorganizacija, zbog čega smo napravili ekipu za budućnost".

