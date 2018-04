Šuterska klinika dvojice majstora ove igre, povreda Donovana Mičela i važne pobede Oklahome i Hjustona na otvaranju plej-ofa obeležili su noć za nama. Opet, ništa nije privuklo toliku pažnju kao šok u Ohaju, gde je Klivlend pretrpeo bolan, ubedljiv poraz od Indijane!

Džejms Harden pokazao je povratniku u plej-of ko je gazda u Hjustonu! Bradonja je sručio ogromnih 44 poena (15/26 iz igre, 7/12 za tri) u koš Minesote i odveo Roketse do trijumfa rezultatom 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29).

Utakmica je ličila na sve, samo ne na okršaj prvoplasiranog i osmoplasiranog tima na tabeli Zapada! Zato je ova pobeda toliko i značila domaćinu.

Utakmica je imala mnogo uspona i padova, igralo se u serijama na obe strane, a Vukovi su pokazali da neće biti nimalo lak zalogaj za favorizovani sastav iz srca Teksasa. To je, da podsetimo, ista Minesota koja je već izgubila jedanaest uzastopnih mečeva od Hjustona i koja je u ranoj fazi ovog imala 11 poena zaostatka. Ali, igrači Toma Tibodoa nastavili su da se bore i pružili odličnu partiju. Opet, ni to nije bilo dovoljno, pošto je na drugoj kraju terena stajao razgoropađeni Harden.

Ono što je u ovoj utakmici, doduše, pravilo razliku jeste činjenica da su svi igrači u crnim dresovima koji se ne zovu i prezivaju Džejms Harden zajedno imali 3/25 sa distance! Samo Bradonja ubacio je sedam od dvanaest hitaca! Teško je očekivati da će Hjuston u skorije vreme ponoviti ovako lošu šutersku partiju, posebno sada kada je najvažnije.

S druge strane, Minesotu treba da ohrabri to što je pružila ovako dobro izdanje i partiju koju je umalo dobila iako je njen najbolji igrač Karl Entoni Tauns ubacio svega osam poena (3/9 iz igre). Jasno je da mladi centar ne može lošije odo ovoga i da će već u sledećoj utakmici potražiti šansu za iskljupljenje.

Najvažniji detalj utakmice viđen je sredinom poslednje deonice, kada je Hjuston kompletirao seriju 9:0 Hardenovom šestom trojkom na utakmici, gde je on zapravo ubacio sedam od devet poena, čime je domaćin otišao na gotovo nedostižnih 94:86. Bilo je to pravo MVP izdanje odlično šutera. Harden je poseban pik imao na Derika Rouza, koji je tokom utakmice u nekoliko navrata dobacivao klupi domaćina. Bradonja je rešio da mu uzvrati tako što će ga poslati na doškolavanje...

Uz Hardena zablistao je Klint Kapela sa 24 poena i 12 skokova, dok je Kris Pol skupio 14 poena, četiri asistencije i tri skoka. Kod gostiju najefikasniji bio je Endrju Vigins sa 18 poena, 16 koševa ubacio je Rouz, dok su Džef Tig (9sk, 8as) i Džamal Kroford skupili po 15 poena. Džimi Batler je podbacio baš kao i Tauns i imao je samo 13 poena (4/11 iz igre). Nemanja Bjelica je na terenu proveo svega pet minuta i za to vreme skupio dva skoka.

Pol Džordž je održao svoje obećanje dato uoči starta plej-ofa, kada je rekao da će na delu videti novog PG (Paul George) svi oni koji dosad nisu imali priliku. Džordž ne samo da je odigrao dobru utakmicu, već je potpuno eksplodirao, ubacio 36 poena uz 8/11 za tri poena (rekord kluba u plej-ofu) i tako slomio odličnu Jutu sa 116:108.

Ono što Oklahomu sada čini posebno opasnom jeste što je dobila novu verziju Džordža u najvažnijem trenutku sezone i što njegov skok napred donosi novu dimenziju u igru Tandera, gledajući iz perspektive da ne postoji druga verzija Rasela Vestbruka, već da je Vestbruk uvek u istom tonu.

Džordž je u ovoj utakmici potpuno ugušio Džoa Inglsa svojim ofanzivnim ritmom i tako ga onemogućio da distribuira poene onako kako je Australijanac navikao. Još kada se na to doda povreda stopala zlatnog rukija Donovana Mičela, dobro je da je Juta uspela da odigra ovako tesnu utakmicu. Mičel je u ranoj fazi četvrte deonice povredio levo stopalo pošto ga je Kori Bruer nezgodno nagazio. Mada je lekarski tim želeo da odvede supertalentovanog momka na pregled, on je tražio da se vrati u igru i bori se do kraja, što je naišlo na velike pohvale javnosti zbog mentaliteta ratnika i mnogi su ga zato uporedili sa Kobijem Brajantom. Posledica ovakve odluke mogla bi možda da ugrozi Jutu na duže vreme, iako je rezultat pregleda s magnetne rezonance bio negativan. On će, naime, propustiti drugu utakmicu sigurno, kako tvrde američki mediji, a postoji mogućnost da pauza bude duža... Mičel je na kraju imao 27 poena i 10 skokova u svom plej-of debiju.

Lebron Džejms je verovatno smatrao da je tokom prethodnih dvanaest godina u plej-ofu doživeo i proživeo sve. Ali, sinoć je postalo jasno da su neke stvari ostale za ovu sezonu. Viktor Oladipo predvodio je Pejserse do ogromnog brejka sa 32 poena i tako Klivlendu naneo prvi poraz na otvaranju doigravanja posle osam godina - 98:80 (33:14, 22:24, 18:27, 25:15).

Već od uvodnih taktova prve četvrtine bilo je očigledno šta se aktuelnom vicešampionu sprema da i se verovatno neće dogoditi slučaj iz prvog dela sezone - kada su se veliki zaostaci topili kao kocka leda kraj vrele ringle. Indijana je uvodnih dvanaest minuta utakmice otvorila sa 21 poenom viška, što je bilo tek za dlaku manje od maksimalne prednosti tokom utakmice - 23 poena u trećoj četvrtini. Kavsi jesu uspeli da spuste razliku na sedam poena u završnom periodu, ali je Oladipo rešio utakmicu. Momak koji je u Okahomi imao ulogu igrača iz rotacije izrastao je u Ol-star kalibar u svojoj prvoj sezoni u Indijani, a svojim izdanjem u prvoj utakmici plej-ofa pokazao je koliko je zapravo dobar. Zajedno sa Bojanom Bogdanovićem utišao je Ohajo i odveo Indijanu do neočekivane pobede.

Zanimljivo, u momentu kada se oglasila sirena za kraj utakmice, Pejsersi nisu pobedu slavili, niti trčali po parketu. Izgledalo je kao da nisu uradili ništa posebno. A, zapravo jesu... Važnu ulogu u pobedi gostiju imao je i dugogodišnji Lebronov neprijatelj Lens Stivenson koji je energičnim zakucavanjem na startu utakmice postavio ekipu u pravi ton i tempo gotovo da nije opadao do samog kraja.

Klivlendovo loše veče upotpunile su loše statističke brojke - 8/34 za tri poena, 12/20 sa linije slobodnih bacanja. Kavsi su ove sezone već doživeli mnogo uspona i padova, veliku transformaciju ekipe u „minut do dvanaest“, ali sve više deluje da je uprava odradila loš posao...

Gledajući da su Kavsi počistili Indijanu prošle sezone, odnosno da su Pejsersi eliminisani od istog rivala četiri puta u poslednjih osam godina, jasno je da u redovima Pejsersa ima dovoljno elemenata za osvetu.

Lebron Džejms je za 43 minuta na parketu skupio 24 poena (7/17 iz igre), 12 asistencija i 10 skokova, uz po jednu blokadu i ukradenu loptu. Uspeo je, takođe, i da pretekne Majkla Džordana na drugoj poziciji večne liste igrača s najviše ostvarenih pogodaka iz igre i sada je na broju od 2.188 uspešnih hitaca. Karim Abdul Džabar je i dalje na vrhu sa 2.356 ubačenih šuteva. Sledeći iza Lebrona sinoć je bio Džej Ar Smit sa 15 poena.

Pored Oladipa 16 poena imao je Majls Tarner, dok je Bogdanović imao poen manje.

NBA - REZULTATI

Klivlend - Indijana 80:98

/Džejms 24 - Oladipo 32/

Oklahoma - Juta 116:108

/Džordž 36 - Mičel 27/

Hjuston - Minesota 104:101

/Harden 44 - Vigins 18/

Foto: Action Images