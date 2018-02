Dangubić pronašao recept: Mnogo treninga, puno samopouzdanja - ali pre svega odbrana!

Prvotimac Crvene zvezde Nemanja Dangubić bio je zadovoljan zbog pobede svog tima nad Armanijem, ali još više zbog toga što je trijumf izvojevan na tako siguran način.

Crveno-belima je ovo deveto slavlje u elitnom takmičenju ove sezone.

„Zadovoljni smo ovom pobedom, odigrali smo kvalitetan meč. Bili smo raspoloženi u napadu, a u odbrani smo imali neke padove. Međutim, imali smo većim delom kontrolu utakmice. Stigli smo zasluženo do nove pobede”.

Delovalo je da je bilo prilično rutinski.

„Jeste, bila je prisutna ta neka razlika od desetak poena, koja je stalno išla gore-dole. Dobro je da smo uspeli da odbijemo sve napade Milana i dođemo do pobede”.

Armani je ekipa prepuna kvalitetnih pojedinaca, ali mu fali timska igra. Da li je bio zadatak da se napadne pretovinik ili odigra dobra odbrana, kako bi se napravila razlika na terenu?

„Pre svega smo pokušali da napravimo razliku u odbrani, zaustavimo njihovu spoljnu liniju, znamo koliko je talentovana. Dolaskom Kuzminskasa Armani je dobio još jedan napadački kvalitet. Delimično smo uspeli da zaustavimo njihov agresivni napad. U napadu smo pokušali da razotrkijemo njihove loše defanzivce i mislim da smo dosta pametno odigrali ovaj meč”.

Zvedi je nedostajala širina u napadu prethodnim mečevima bez Ročestija, Bjelice i Feldina. Američki plejmejker je ponovo bio na visini zadatka.

„Tejlor nam mnogo znači, on cele sezone igra jako dobro. Poenterski je nekad bolji, nekad lošiji, ali čak i kada nema šuterski dan, on uspeva asistencijama sve to da nadoknadi, da razigra druge igrače i učini da igramo bolje“.

Dangubić ima kontinuitet dobrih igara u odbrani, ali se čini da od dolaska u Crvenu zvezdu nije imao ovako dobru napadačku sezonu.

„Znači mi mnogo što se to promenilo, imam samopouzdanja, treniram jako, ali i dalje pre svega odbranom gledam da uđem dobro u meč, a onda da iskoristim svaku napadačku šansu koja mi se uklaže. Imamo dosta dobrih igrača na lopti, a ja gledam da iskoristim svoju šansu iz drugog plana”.

