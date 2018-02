Dečko koji obećava

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Niša)

Prva dva dana Kupa Radivoja Koraća obeležio je, između ostalog, i povratak na parket talentovanog košarkaša Nikole Miškovića. Ovaj momak igra za Megu i u meču protiv Dinamika imao je povratak na parket posle operacije koju je imao u Minhenu krajem oktobra prošle godine (kada je operisao skočni zglob).

U povratničkom meču dao je 14 poena za 16 minuta provedenih na parketu uz 67% šuta iz igre (2/4 za dva, 2/2 za tri, 4/4 sa linije slobodnih bacanja). Malo ko je očekivao takvu sigurnost od igrača rođenog ne tako davne 1999. godine.

Na svaki njegov dobar potez klupa Mege je skočila na noge, glasno ga podržavala i aplaudirala sa sve Milojevićem na čelu. Ni oni nisu sigurno očekivali da će ovaj krilni košarkaš pružiti iz prve tako dobru partiju, čak iako je razlika između Mege i Dinamika očigledna.

Ne čudi što je ispred plasmana u polufinale Kupa svog tima Dejan Milojević istakao povratak Miškovića na parket.

“Povratak Miškovića me najviše raduje. Mlad je i talentovan, očekujem dosta od njega. Igrao je bolje nego što sam očekivao. Drago mi je da je sada zdrav", kazao je Milojević posle meča.

Nikola je sin Dejana Miškovića, bivšeg košarkaša Crvene zvezde. Prvi, višegodišnji, profesionalni ugovor potpisao je krajem januara prošle godine. Po nekim podacima visok je 207 centimetara, mada je utisak da je u poslednje vreme još malo izrastao.

Uprkos visini ima mekanu ruku što je pokazao i prilikom jednog šuta uz skok unazad. Naravno, moraće još mnogo da radi na fizičkoj spremi, odbrani i skoku. Posle meča sa Dinamikom bio je veoma zadovoljan. Odavao utisak samouverenog mladog igrača.

Kao da je sve to “normalno”.

“Bilo je stvarno super. Pomogli su mi dosta i Deki Milojević i saigrači. Baš su me dobro pripremili za meč. Bićemo odmorni za polufinale. Zadovoljan sam kako sam igrao, ali to je manje važno. Bitno da je ceo tim dobro odigrao. Uželeo sam se košarke, iako sam trenirao dosta pre ovog meča. Izgubili smo dva puta protiv Partizana, želimo da im pružimo dobar otpor. Ovo je naša prilika da ugrabimo Kup. Jedna pobeda i eliminisali bismo protivnika odmah. Nemam nikakvih problema, operacija je bila uspešna, sve je to sada iza mene“, rekao nam je raspoloženi Mišković posle četvrtfinalnog meča.

Sa sve pomenutom povredom zgloba Mišković je nastupio na Evropskom prvenstvu za košarkaše do 18 godina u Slovačkoj koje je održano početkom avgusta 2017. godine. Dakle, pre operacije. Mišković je proglašen za najkorisnijeg igrača tog turnira,našao se u idealnoj petorci, a Orlići su osvojili zlatnu medalju na tom turniru.

Nikola je u Zagrebu 2015. bio na Džordanovom kampu i selektiran je među 10 najboljih igrača koji su iz Evrope potom išli u Njujork. Tu je imao šansu da upozna legendarnog Majkla Džordana i da se izmeri sa najtalentovanijim igračima iz celog sveta.

Sigurno mu je i to dodatno uticalo na porast samopozdanja i na to da se vidi da nema tremu kada igra što je jako bitno za mlade igrače.

Danas će imati priliku da igra protiv Partizana u polufinalu Kupa Koraća (21h). Videćemo koliko će mu Milojević dati minuta u igri u ovako bitnoj utakmici. I da li će ih mladi košarkaš iskoristiti. U svakom slučaju, Mišković je jedan od igrača na koje bi trebalo da obratimo pažnju u godinama koje slede.

Dečko obećava. To znaju svi koji su ga gledali uživo.

KUP RADIVOJA KORAĆA - POLUFINALE

Subota

17.00: (1,85) Crvena zvezda (hendikep -17,5) FMP (1,85)

21.00: (1,35) Partizan (16,0) Mega Bemaks (3,50)

*Kvote su podložne promenama

PIŠE: Strahinja Klisarić