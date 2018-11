Čuju se orgulje na kratko i onda krene ono usiljeno „Defence, defence“. Iliti - odbrana, odbrana. Naučili smo taj ritual na NBA utakmicama, a bilo je i retkih slučajeva u evropskoj košarci (recimo na mečevima Brosea) da se tako navija. Na našim parketima to ne možete čuti. Međutim, navijači Crvene zvezde u narednim mečevima mogli da podstaknu svoje ljubimce, na taj ili drugi način, da se malo više bore u defanzivi. Taj segment igre nikako ne ide od ruke crveno-belima već na nekoliko utakmica.

U brojkama to izgleda ovako - tim Milana Tomića je na poslednja tri meča u Evrokupu primio ukupno 277 poena! Od Andore i Monaka po 91, a od Ulma na gostovanju 95.

Dakle, na sva tri meča preko 90 primljenih poena. Previše je to... Pa i da su Real, PAO i CSKA bili protivnici.

Ako se pad u igri u odbrani toliko ne vidi u ABA ligi na mečevima protiv objektivno ne toliko kvalitetnih timova, onda u Evrokupu sve dolazi do izražaja. Ekipe iz Evrokupa, iako nisu najkvalitetnije i snagom nisu poput evroligaša, opet imaju dovoljno znanja da kažnjavaju nonšalantnost u defanzivi i da iskoriste brojne rupe koje se stvaraju u defanzivnom bedemu.

Nekada deluje da je Zvezda kao kofa koja ima nekoliko rupa. I umesto da se one začepe, pokušava se sa dodatnim sipanjem vode. U prevodu, koliko god je napad na početku sezone bio dobar, odbrana je ta koja je donosila pobede. Sada kada je ona stala, vidi se da napad sam ne može da donese uspehe.

Kada je Dejan Radonjić sedeo na klupi Crvene zvezde odbrana je bila nekako trejdmark tog tima. Kroz sezone. Iako su se igrači menjali. Radonjić je znao da samo tako može da se nosi sa evropskim alama. Uspelo mu je. Potom je na klupu Zvezde došao Dušan Alimpijević i odmah istakao da njegov tim treba pre svega da igra jaku odbranu. Nije uspeo to da implementira. Iste reči o igranju odbrane koja će da bude osnova i temelj čuli smo i od Milana Tomića.

I zaista, na startu sezone je delovalo da je tako. Zvezda je tim koji u ABA ligi i dalje nije primio 80 ili više poena, a recimo igrao je i dobio na gostovanju Budućnosti u Podgorici. Slično je bilo i na prvih pet mečeva u Evrokupu. Od tih pet duela, Zvezda je dobila četiri.

Ulm je u Beogradu Zvezdi dao 73 poena, Monako kod kuće 73, Andora u Beogradu 79, Breša u Italiji 69, a Galatasaraj u Beogradu samo 57. Upravo posle tog duela s turskim timom mogli smo da konstatujemo da je Zvezdina odbrana delovala najbolje otpočetka sezone. Bukvalno su crveno-beli pojeli protivnika u Pioniru i time podsetili na „one“ dane. Bio je to 30. oktobar. Obećavalo je to da će Zvezda igrati u tom stilu u nastavku sezone.

I onda je usledio potpuni preokret. Negativni.

Protivnici lako dolaze do koševa. Lako probijaju prvu linije odbrane, a primetno je da Zvezda prima dosta pogodaka van linije 6,75. Ulm je dao 10 trojki, Monako devet, a Andora 11 uz veoma visoke procente od 38,5%, 47,4% i 36,7%. I tu treba tražiti jedan od glavnih razloga ovakvih brojki u rubrici „primljeni poeni“.

Više puta je Tomić isticao kolektivnu odbranu, da ona mora da bude bolja, pričalo se o tome posle Monaka, ali opet u pojedinim momentima deluje kao da nema prave želje da se grize ispod svog koša. Sigurno će to crveno-beli probati da ispeglaju što je pre moguće. Jer, to kasnije može da donese lakše poene u napadu.

Tomić je trener koji dolazi iz Olimpijakosa u kom je proveo mnogo godina. A to je sistem koji je dugo bio zasnovan upravo na odbrani koja davi protivnika kao zmija žabu. Nije to uvek najlepše za oko, ali rezultatski je imalo smilsla. I te kako. Sada to znanje koje sigurno poseduje u velikoj meri „samo“ treba da zasadi i poseje u beogradskoj crveno-beloj bašti košarke. A tu je već o-ho plodno tlo za takvu igru. Samo treba da se „primi“. Možda je i vreme bitan faktor u celoj priči.

Uvek se o defanzivi pričalo kroz prizmu „voljnog momenta“, „želje“ i „energije“. Ako je tako, onda Zvezdi nedostaje voljni momenat, energija i želja. Da se zagrize do koske...

Zvezda iako gubi može da bude zadovoljna time koje utakmice gubi. U ABA ligi ima sve pobede, a i pored poraza u nizu u Evrokupu ima lepu šansu da stigne do TOP 16 faze tog takmičenja (pobeda Monaka nad Ulmom ide na Zvezdinu vodenicu). Ovi porazi ne moraju da bole na kraju. Verovatno i neće kao takvi. Istina je i da smo još u novembru. Isto tako je istina da ima vremena za napredak u određenim delovima igre. A odbrana je ta koja mora da ima primat. Uz zagrađivanje koša, defanzivni skok, bolje preuzimanje, smanjivanje izgubljenih lopti...

Uostalom, znate onu otrcanu izreku o tome šta dobija utakmice u košarci, a šta osvaja trofeje... Odbrana.

Foto: MN Press